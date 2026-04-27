Fallece Dylan Carter; concursante en “The Voice” a sus 24 años.

Es una noticia sumamente triste para el mundo del entretenimiento. Dylan Carter, quien conmoviera a millones con su participación en la temporada 24 del programa The Voice, ha fallecido a los 24 años de edad tras un trágico accidente automovilístico ocurrido el sábado 25 de abril de 2026.

La noticia generó sorpresa entre sus seguidores debido a que el músico tenía programado un concierto para este lunes 27 de abril. Además de su carrera musical, Dylan era cofundador de una organización que buscaba apoyar a mujeres que luchan contra el cáncer de mama.

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¿Cómo falleció, Dylan Carter; concursante en “The Voice”?

Según informes de las autoridades locales y medios como TMZ, el accidente tuvo lugar cerca de la medianoche en el condado de Colleton, Carolina del Sur. Carter conducía un sedán Tesla modelo 2026 por la Ruta 21 cuando, por razones que aún se investigan, el vehículo se salió de la carretera.

El cantante chocó contra un poste y una valla, y terminó volcándose. A pesar de ser trasladado de emergencia a un hospital cercano, el joven cantante no sobrevivió a la gravedad de sus heridas. La noticia generó conmoción en su comunidad natal de Moncks Corner, donde el alcalde Thomas Hamilton Jr. confirmó el deceso.

Sus antiguos mentores en el programa, incluyendo a Reba McEntire, han expresado sus condolencias a través de redes sociales, recordándolo como un joven brillante y talentoso que "llevaba luz a donde quiera que iba". Sus seguidores encuentran consuelo en la idea de que finalmente se ha reunido con su madre, a quien tanto extrañaba.

El legado de Dylan Carter

Dylan Carter saltó a la fama en 2023, cuando a los 20 años audicionó para The Voice con una emotiva interpretación de "I Look to You" de Whitney Houston. Su actuación logró que los cuatro jueces del show Reba McEntire, Niall Horan, John Legend y Gwen Stefani giraran sus sillas.

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En aquel momento, Dylan compartió que cantaba en honor a su madre, quien había fallecido recientemente; su vulnerabilidad y talento lo convirtieron en uno de los participantes más recordados de esa edición.

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