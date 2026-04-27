Derrame en el Golfo de México desata protesta de pescadores en Campeche; más de 5 mil afectados

Pescadores de diversos municipios del estado se manifestaron este lunes en el muelle de San Román para exigir atención urgente ante el derrame de petroquímicos en el Golfo de México, situación que ya afecta de manera directa sus actividades productivas.

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Durante la movilización, líderes pesqueros informaron que representan a más de cinco mil hombres de mar, quienes enfrentan una caída significativa en sus capturas debido a la contaminación atribuida a operaciones de Petróleos Mexicanos.

Impacto en la pesca

El derrame ha alterado las condiciones del mar, provocando que diversas especies se alejen de las zonas tradicionales de captura. Entre las más afectadas se encuentran el chachi, el cazón y otras especies de escama.

La situación ha complicado la actividad pesquera, elevando los costos de operación sin garantía de captura. Cada salida al mar implica gastos cercanos a los tres mil pesos en combustible por embarcación, lo que agrava la crisis económica de las familias que dependen de esta actividad.

Demandas al Gobierno federal

Los pescadores solicitaron la implementación de apoyos emergentes, principalmente subsidios al combustible, para poder continuar con sus labores. También demandaron ser incluidos en los programas federales que actualmente benefician a otros estados del Golfo, al considerar que el impacto del derrame no se limita a una sola entidad.

Municipios afectados

La problemática impacta a comunidades pesqueras de Champotón, Seybaplaya, la capital del estado y Calkiní, particularmente en la zona de Isla Arena. Aunque el municipio de Carmen ha sido contemplado en algunos apoyos, pescadores señalaron que otras localidades también requieren atención inmediata para evitar mayores afectaciones.

Movilización en curso

Los inconformes advirtieron que mantendrán las protestas hasta obtener una respuesta de las autoridades, ante una situación que pone en riesgo la continuidad de la pesca tradicional en la entidad.

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JGH