Playa Cerditos en Progreso: retiran más de 500 kilos de basura en jornada de limpieza

La cantidad de residuos sólidos recolectados en Playa Cerditos registró una reducción del 56.6% en comparación con octubre de 2025, al pasar de 1,228.3 a 533.6 kilogramos, informó la Secretaría de Desarrollo Sustentable (SDS).

Este resultado se obtuvo durante una jornada de saneamiento en la que participaron más de 550 voluntarias y voluntarios, como parte del Programa de Limpieza de Playas y Manglares 2026.

La actividad se realizó en coordinación con la asociación Limpiemos Yucatán, así como con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), la Comisión Nacional del Agua (Conagua), el Ayuntamiento de Progreso, el Sistema Intermunicipal de Gestión de Residuos Sólidos (Siger) y diversas organizaciones civiles.

De acuerdo con la dependencia, la disminución de 694.7 kilogramos de residuos refleja el impacto positivo de las estrategias implementadas, así como un avance en la conciencia ambiental y en la colaboración entre ciudadanía, autoridades e iniciativa privada.

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El jefe del Departamento de Manejo Integral de Residuos de la SDS, Francisco Javier Alfaro Espinosa, señaló que estas jornadas cumplen una doble función: atender la contaminación y promover la educación ambiental.

“Las jornadas de limpieza de playas no solo representan una acción correctiva para la conservación de los ecosistemas costeros; también son una herramienta clave para fomentar la conciencia ambiental sobre el impacto negativo de los residuos”, indicó.

Asimismo, destacó que la participación de todos los sectores es fundamental, al tratarse de una responsabilidad compartida.

Finalmente, se invitó a la ciudadanía a sumarse a las próximas jornadas del programa y a consultar el calendario de actividades a través de las redes sociales oficiales de la Secretaría.