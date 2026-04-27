Rebosa cementerio maya en Cumpich, Hecelchakán: habilitan nuevo panteón “Las 7 Cruces”

Un emblemático monumento histórico maya fue usado en su interior para cementerio local desde la época colonial. Hoy se mantiene saturado en paredes y el piso, pero los pobladores ya tienen un nuevo panteón con denominación “Las 7 Cruces”, ubicado en la salida del pueblo, dijeron los mismos habitantes, quienes indicaron que cuando se prepara un nuevo camposanto muchos mueren enseguida, una creencia ancestral que hasta la fecha comparten.

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La gente antigua, como el finado Mario Cahuich, los señores que hoy habitan a sus costados o cercanía del panteón, don Saturdino Cahuich Kantún y Miguel Cabrera Maas, entre otros, mencionaron que el camposanto era un edificio de la época maya. Sus paredes son muy gruesas, el interior y exterior de piedra cuadrada o labrada; al parecer era un asentamiento maya, pues tras la escuela secundaria existe otra estructura en la copa del cerro y en cada montículo se encuentran retazos de utensilios de cocinas antiguas.

En la zona hay vestigios arqueológicos y restos de utensilios antiguos. / Pedro Díaz Rivero

El viejo edificio maya fue usado para la sepultura de los habitantes actuales, y en las paredes algunas personas las escarbaron para convertirlas en nichos o bóvedas. Con los huesos óseos a la intemperie y el piso todo ocupado, fue que sus autoridades ubicaron el nuevo panteón en los bajos frente a la entrada de la comunidad, en el lado derecho, y mencionan que es el cementerio de las 7 Cruces, lo que hoy cualquiera visualiza, mientras el antiguo edificio, que al parecer fue despojado de sus piedras preciosas, se mantiene saturado.

Según quienes tienen un familiar en el lugar, lo vuelven a ocupar para no usar el nuevo panteón. Sobre el antiguo cementerio, quienes tienen memoria, como el difunto José Dolores Huchín, quien en vida dijo que el camposanto estaba ya fundado cuando era pequeño antes de los años de 1896 y, según sus abuelos, ya sepultaban a sus seres queridos. Son los mismos señores que se abastecían de agua en el único cenote que se ubica en el ombligo del pueblo, y hoy al cenote le enterraron el fondo con basura y nadie puede ingresar.

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JGH