Ricardo Pérez y Slobotzky son criticados por su polémica narración en Supernova Genesis

La participación de los comediantes Ricardo Pérez y Slobotzky, conductores del podcast “La Cotorrisa”, en el evento Supernova Génesis 2026 ha desatado una ola de críticas y una fuerte campaña de "cancelación" en redes sociales. Esto tras realizar comentarios que fueron catalogados como vulgares y fuera de lugar.

El evento, celebrado el domingo 26 de abril de 2026 en la Arena Ciudad de México, combinó boxeo entre influencers y presentaciones musicales, pero la narrativa de los comediantes eclipsó la parte deportiva por las razones equivocadas. Generando indignación entre varios usuarios de redes sociales.

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Señalan a los comediantes de sexistas y misóginos

La mayor parte de la indignación proviene de la audiencia que siguió la transmisión en Netflix. Los usuarios acusaron a Pérez y Slobotzky de utilizar un humor vulgar y fuera de lugar, especialmente durante los combates femeninos en los que participaron figuras como Karely Ruiz, Kim Shantal, Alana Flores y Flor Vigna.

El público los criticó por haber ignorado el desempeño atlético de las participantes para centrarse en comentarios sobre sus cuerpos y su contenido en plataformas para adultos. Durante la narración resonaron frases que se volvieron virales en X (antes Twitter), como: "Primer combate de la liga Onlyfans, peso tanga" y "A Karely no le aguanto ni tres minutos".

Pésimos comentarios de la cotorrisa para Kim Shantal y Milica, forzados y machistas👎🏻 pic.twitter.com/I0SAwAGjAu — Pedraza (@PedrazaCFM_) April 27, 2026

Muchos espectadores señalaron que la actitud de los comediantes fue una falta de respeto al entrenamiento físico de las boxeadoras, calificando la transmisión como una "parodia" que restó seriedad al riesgo físico que corrían las creadoras de contenido en el ring.

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