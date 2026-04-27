¿Por qué Wendy Guevara perdió su cuenta de Instagram con más de 8 millones de seguidores?

El día de ayer, te compartimos que Wendy Guevara ya no está en la plataforma de Instagram, después de la fuerte controversia que protagonizó junto con Paola Suárez. Recordemos que, surgieron unos videos en donde ambas famosas realizaban algunos comentarios inapropiados, donde relacionaban a menores de edad.

En su cuenta oficial de Instagram, Wendy Guevara tenía más de 8 millones de seguidores, por lo que al no tenerla, perdió su plataforma principal para dar a conocer su contenido.

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Se sabe que el perfil de Wendy Guevara dejó de aparecer desde el pasado 26 de abril, tema que fue dado a conocer por varios usuarios de redes sociales.

Wendy Guevara ya había tenido problemas con Instagram

La influencer tuvo una fuerte polémica en 2023, cuando perdió el acceso a su perfil, aunque en ese momento logró recuperarlo de manera inmediata. Sin embargo, se ha empezado a especular que tanto la famosa como su equipo habrían tomado la decisión en conjunto, pues no quieren afectar los acuerdos que tiene con diversas marcas y tener una baja más fuerte en sus seguidores.

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¿Por qué fue dada de baja la cuenta de Instagram de Wendy Guevara?

La polémica llegó, después de unos videos que salieron a la luz, en los que existan algunos comentarios de Paola y Wendy; sin embargo, tras la presión pidieron disculpas, pues se trataba de un tema delicado y hechos que ocurrieron hace algunos años, pero en los que se relacionaban menores de edad.

“Eso fue hace muchos años, no justifico eso porque es un tema delicado. Yo fui una persona que fue violada cuando tenía 7 años... Obviamente, nosotras estábamos jugando, queríamos ser polémicas, éramos muy ‘verdes’ (inexpertas) en ese tiempo... yo sé que la gente se molesta... yo pido disculpas a todos”

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