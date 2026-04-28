La hija de “El Canelo”, Emily Cinnamon revela que terminó su romance con Jaziel Avilez

Desde hace varios días, mucho se comenzó a hablar sobre Emily Cinnamon, hija de Saúl “Canelo” Álvarez, quien desde hace algún tiempo se mostraba muy feliz con su novio.

Sin embargo, algunos de sus seguidores comenzaron a notar que la joven habría comenzado a borrar el contenido de sus redes sociales, donde estaba con el cantante Jaziel Avilez.

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Desde ese momento, las especulaciones no se hicieron esperar y muchos comenzaron a comentar que se podría tratar de una separación. Pero fue la propia Emily Cinnamon, quien decidió confirmar esta situación y reveló que se encuentra soltera, tranquila y feliz en este momento de su vida.

La hija del “Canelo” confirma que se encuentra soltera

Por medio de una transmisión en vivo, la joven decidió responder a una de las preguntas de sus seguidores, revelando que en realidad se encuentra soltera y no quiere dar más detalles sobre el tema.

“Es una pregunta que me llega casi todos los días, pero, no, no tengo novio, estoy contenta, estoy feliz, estoy en mi proceso de vida, estoy siendo la mujer que quiero ser, haciendo mis proyectos, enfocándome en terminar mis estudios, sin saltarme ninguna etapa, entonces estoy contenta”.

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Aunque no dio muchos detalles sobre la ruptura, el cantante de corridos todavía mantiene todos los recuerdos con la hija del boxeador en sus redes sociales.

Recordemos que fue el 1 de mayo del 2024, cuando Emily Cinnamon decidió hacer oficial su noviazgo. Esta relación también se consolidó en el ámbito familiar, pues estuvo presente en Arabia Saudita, donde acompañó a la joven para apoyar al boxeador en una de sus peleas.

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