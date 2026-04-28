Denunció, pidió protección y la mataron: Detienen a ex pareja por feminicidio en Campeche tras casi 8 años prófugo

La detención de Juan P.S.B., ex pareja sentimental de A.X.M., reactivó el caso de feminicidio ocurrido en 2018, incluyendo antecedentes de violencia y amenazas.

Noticia Destacada “Tenemos que comprar todo”: madres dan ultimátum al IMSS-Bienestar en Hecelchakán

El señalado fue capturado mediante orden de aprehensión en el municipio de Isla Mujeres, Quintana Roo, y posteriormente trasladado a Campeche, donde ya se encuentra a disposición de la Fiscalía General del Estado y del Juzgado de Control.

De acuerdo con los antecedentes, la víctima, quien tendría 27 años, había denunciado previamente agresiones físicas por parte del ahora detenido, además de contar con medidas de protección solicitadas ante el Centro de Justicia para las Mujeres.

El feminicidio ocurrió al interior del domicilio de la víctima, en la Unidad Habitacional Fidel Velázquez, donde fue localizada sin vida tras haber sido atacada con violencia, donde el cuerpo presentó múltiples cortes profundos y, no conforme, fue ahorcada.

Las investigaciones desde un inicio apuntaban a la ex pareja como principal sospechoso, integrando elementos como la relación previa, denuncias por violencia y el entorno en el que se cometió el crimen. Posterior a su detención, el imputado fue valorado por un médico legista e ingresado al penal de San Francisco Kobén, donde permanecerá bajo resguardo.

Será en las próximas horas cuando se lleve a cabo la audiencia inicial, en la que un juez determinará su situación legal.

SÍGUENOS EN WHATSAPP: DA CLICK AQUÍ

JGH