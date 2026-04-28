Millonario indio busca salvar a hipopótamos de Pablo Escobar: ofrece llevarlos y evitar plan de eutanasia en Colombia

El debate sobre el destino de los hipopótamos introducidos en Colombia por el narcotraficante Pablo Escobar ha tomado un nuevo giro internacional.

El empresario indio Anant Ambani, heredero de una de las mayores fortunas de Asia, propuso trasladar a 80 de estos animales a un centro de conservación en la India, como alternativa a la eutanasia autorizada por el gobierno colombiano.

A través de un comunicado, Ambani planteó que estos ejemplares no son responsables de la situación en la que se encuentran, por lo que considera que existe una obligación ética de buscar una solución que permita preservar su vida.

Su propuesta consiste en reubicarlos en el centro Vantara, en Gujarat, un espacio que alberga diversas especies rescatadas.

¿Por qué Colombia planea sacrificar a los hipopótamos?

La presencia de estos animales en Colombia se remonta a la década de los ochenta, cuando fueron llevados al país por Pablo Escobar. Con el paso de los años, la población creció de forma descontrolada hasta alcanzar cerca de 200 ejemplares en zonas cercanas al río Magdalena.

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Autoridades ambientales han advertido que, sin medidas de control, la cifra podría incrementarse de manera significativa en los próximos años.

Esto ha generado preocupación por el impacto en los ecosistemas locales, especialmente en especies nativas, así como por los riesgos para las comunidades cercanas, debido al comportamiento territorial y agresivo de estos animales.

COLOMBIA | El magnate indio Anant Ambani ofreció trasladar 80 hipopótamos desde Colombia hasta su centro de conservación en Gujarat, India, para evitar su sacrificio autorizado por el Ministerio de Ambiente (@MinAmbienteCo) como medida de control.



La propuesta surge en medio de… pic.twitter.com/wERKjSJhJ5 — CW+ Noticias (@CWMasNoticias) April 28, 2026

¿Qué propone Anant Ambani y qué sigue en el proceso?

La iniciativa del empresario busca ofrecer una alternativa viable al sacrificio, planteando un traslado seguro y bajo supervisión especializada.

Según su propuesta, el centro Vantara cuenta con la infraestructura necesaria para recibir a los hipopótamos y garantizar su bienestar.

El tema ha generado un intenso debate entre autoridades, especialistas y la opinión pública, al enfrentar la necesidad de proteger el equilibrio ambiental con la preservación de la vida animal.

Por ahora, la decisión final dependerá de las autoridades colombianas y de la viabilidad logística, legal y sanitaria de la propuesta.

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