Delegados de Lázaro Cárdenas bloquean la entrada a Kantunilkín

La tensión política escaló esta mañana en el municipio de Lázaro Cárdenas, luego de que autoridades locales de más de 20 comunidades decidieran bloquear la entrada principal a Kantunilkin en la carretera al idea.

Los manifestantes exigen una audiencia directa con el alcalde, Nivardo Mena, ante lo que califican como una gestión de “puertas cerradas” y falta de compromiso con las necesidades rurales.

Los delegados y subdelegados señalaron que esta movilización no es un acto impulsivo, sino el resultado de meses de negligencia.

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Según informaron los líderes del movimiento, esta mañana representaba la quinta ocasión en que acudían formalmente a buscar un espacio de diálogo con el munícipe, recibiendo una vez más una negativa como respuesta.

“Ya no podemos seguir esperando. Hemos venido de buena fe, pero parece que para el presidente nuestras comunidades no son prioridad”, afirmó uno de los representantes durante el bloqueo.

Si bien existen carencias estructurales, el conflicto estalló debido a la falta de apoyo para las festividades del Día del Niño y el Día de la Madre.

Los manifestantes denunciaron que la administración municipal pretendía entregar únicamente 2,000 pesos por comunidad para dichas celebraciones.

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Los representantes comunales calificaron la cifra como “una burla”, señalando que: