Piden ayuda para identificar a presuntos ladrones de la iglesia “La Guadalupana” en Chetumal

La administración del Santuario Mariano Diocesano de Nuestra Señora de Guadalupe, conocido popularmente entre la comunidad como la iglesia de "La Guadalupana", hizo un llamado a la ciudadanía para colaborar en la identificación de dos personas señaladas por ingresar a robar al recinto religioso. De acuerdo con los reportes oficiales, el acto delictivo tuvo lugar el pasado 21 de marzo, vulnerando la seguridad de este emblemático espacio de fe en la capital del estado.

Ante estos hechos, el personal del santuario ha iniciado las acciones legales correspondientes, trabajando de manera estrecha y coordinada con la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo. La institución ministerial ya integra la carpeta de investigación necesaria y analiza las pruebas disponibles con el objetivo de dar con el paradero de los responsables y llevarlos ante la justicia. Sin embargo, el apoyo de la sociedad civil se considera una pieza clave para agilizar el proceso de localización de los sospechosos.

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Se exhorta de manera respetuosa a toda la población que, en caso de reconocer a los individuos involucrados o de poseer cualquier dato fidedigno que contribuya a su captura, se comunique de forma inmediata a las líneas de emergencia. La denuncia puede realizarse de manera anónima y segura a través del número 911 o mediante el sistema de denuncia ciudadana 089.

Asimismo, se ha puesto a disposición el número directo en la ciudad de Chetumal: 983 835 0050, para recibir información que ayude a esclarecer el robo.

La administración del Santuario y las autoridades han enfatizado que la colaboración de los habitantes es fundamental para fortalecer la seguridad de los espacios públicos y religiosos, así como para apoyar en la procuración de justicia. Se recuerda a la comunidad que denunciar no es solo un trámite legal, sino un acto de profunda responsabilidad social que permite combatir la impunidad y proteger el patrimonio que pertenece a todos los ciudadanos.

La identidad de quienes aporten datos será tratada con la debida reserva para garantizar su tranquilidad mientras se avanza en las investigaciones de este lamentable suceso que ha consternado a la feligresía chetumaleña.