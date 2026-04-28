Padre e hija resultan lesionados por falla mecánica de su motoneta en la carretera Federal 307

Un hombre y su hija menor de edad resultaron lesionados luego de sufrir un accidente mientras circulaban a bordo de una motoneta sobre la carretera Federal 307, en el tramo Tulum–Playa del Carmen, a la altura de la zona conocida como Michelin.

De acuerdo con los primeros reportes, el percance ocurrió cuando el neumático trasero de la unidad —una motoneta marca Italika— reventó de manera repentina, lo que provocó que el conductor perdiera el control. Ambos ocupantes salieron proyectados fuera de la cinta asfáltica, quedando tendidos a un costado de la vía.

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El conductor fue identificado como Alfredo Antonio, de 40 años de edad, quien presentó golpes en la cabeza tras el impacto.

En tanto, la menor de edad que lo acompañaba sufrió lesiones en las piernas, lo que generó la movilización de cuerpos de emergencia hacia el sitio del accidente.

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Paramédicos de la Cruz Roja arribaron minutos después para brindar atención prehospitalaria a los lesionados, mientras que elementos de la Guardia Nacional implementaron labores de abanderamiento en la zona para evitar otro incidente y mantener el flujo vehicular bajo control en este tramo carretero.

Posteriormente, ambos fueron trasladados al hospital del IMSS Bienestar para recibir atención médica especializada. A pesar de la aparatosa salida del camino, se reportó que tanto el padre como la menor lograron sobrevivir, quedando bajo observación médica.