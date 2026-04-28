Melenie Carmona, celebró su cumpleaños con Cruz Martínez y no con su madre, Alicia Villarreal

Desde hace un tiempo, mucho se ha comentado sobre la situación familiar de Alicia Villarreal, pues recordemos que la cantante decidió romper el silencio y proceder legalmente en contra de su ex esposo, Cruz Martínez.

Sin embargo, pese a todo lo que ha pasado en la familia, la cantante ha tomado la decisión de continuar con su vida, aunque sus hijos no han estado muy de acuerdo con las acciones de su mamá.

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¿Melenie Carmona celebró su cumpleaños con Cruz Martínez?

Su hija, Melenie Carmona se encuentra distanciada de Alicia Villarreal, al grado de que en la celebración de su cumpleaños 27, la joven decidió compartir el momento junto a Cruz Martínez.

Fue por medio de redes sociales, donde se compartió este momento tan especial para la joven, pero muchos usuarios lo tomaron como una traición, principalmente por el problema legal que existe entre su madre y el productor musical.

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Incluso, en las imágenes se muestran algunos detalles del festejo que se realizó, donde los postres fueron parte importante de la celebración y las rosas le dieron color al evento. Además, Melenie Carmona aparece abrazada de Cruz Marténez,

Por medio de su cuenta oficial de Instagram, la joven compartió una serie de imágenes con el título de “La publicación del cumpleaños”, acompañada de un emoji de corazón. Aunque la fotografía que más impactó es donde aparece abrazada del productor.

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