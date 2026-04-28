Habitantes señalan omisión de autoridades por desatención del relleno sanitario en Chetumal

La operación del relleno sanitario sin un proyecto integral para el manejo adecuado de residuos ha generado inconformidad entre habitantes que viven a menos de 500 metros del sitio, quienes señalan afectaciones constantes, principalmente durante las temporadas de calor y lluvias, cuando el área se convierte en un foco de infección.

De acuerdo con testimonios de los vecinos de colonias cercanas, aunque actualmente no se observa acumulación desbordada de basura como en años anteriores, el sitio continúa sin recibir el tratamiento necesario.

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En el lugar se identifican residuos orgánicos e inorgánicos mezclados con neumáticos, colchones, muebles y otros desechos voluminosos, lo que evidencia la falta de un manejo diferenciado.

Este espacio funciona como tiradero a cielo abierto y recibe diariamente alrededor de 400 toneladas de residuos.

Las condiciones del sitio generan contaminación ambiental, emisión de olores persistentes y proliferación de fauna nociva, lo que impacta directamente en fraccionamientos aledaños como Las Américas II y III, así como sectores de Flamingos.

Habitantes de las mencionadas zonas señalaron que, pese a las afectaciones, no se ha concretado una solución por parte de la autoridad municipal.

Habitantes adelantaron que mientras el Gobierno no implemente un tratamiento adecuado al basurero nocivo o su cierre definitivo, la problemática persisitirá. / POR ESTO!

Uno de los vecinos, indicó que la problemática ha sido constante y que continuará mientras no se implemente un tratamiento adecuado o se determine el cierre definitivo del basurero.

Refirió que la presencia de moscas y los malos olores son más intensos en determinadas condiciones, particularmente cuando ocurren incendios dentro del predio.

“Las autoridades deberían hacer algo. De verdad es una grosería que no les importe que a los niños y ancianos les cause enfermedades la pestilencia y la porquería que hay en el aire, porque ellos son los más vulnerables”, alegó una vecina.

Por su parte, un repartidor de comida que también vive en el área concordó con el comentario anterior, pues dijo que “mi mamá ya se me ha puesto mala, en el doctor le han dicho que son infecciones de vías respiratorias a causa del aire contaminado o algo así. Es una señora ya grande, entonces tengo que andar procurando que casi no salga. A ver hasta cuándo se dignan los del Ayuntamiento a hacer su chamba con lo del basurero”.

La cercanía del sitio con las áreas habitacionales agrava la situación. La distancia promedio entre la entrada del relleno sanitario y la colonia más próxima es menor a 400 metros, lo que incrementa el impacto cuando ocurren quemas o incendios, afectando directamente a la población.

La situación es más crítica cuando ocurren quemas o incendios / POR ESTO!

Además, esta problemática alcanza terrenos ejidales ubicados en la zona, donde incluso existen asentamientos y espacios utilizados por iglesias no católicas.

A estas condiciones se suma el deterioro de las vialidades de acceso, principalmente en la entrada al relleno sanitario y en caminos de la zona ejidal.

Estas vías no cuentan con urbanización y presentan baja circulación; sin embargo, durante la temporada de lluvias registran afectaciones significativas, debido a que son de terracería, lo que complica el tránsito.

Los habitantes solicitaron en diversas ocasiones la reubicación del sitio de disposición final de residuos; no obstante, esta medida no se ha concretado.

Entre los factores señalados se encuentra la falta de recursos económicos para la adquisición de un nuevo terreno que permita trasladar la operación del basurero a otra ubicación.

Asimismo, influye la concesión otorgada a la empresa Intransiso durante la administración municipal de Andrés Ruiz Morcillo, la cual contempla un periodo de 30 años para el manejo de los residuos sólidos.

Este acuerdo fue autorizado en su momento por el Congreso del Estado, lo que condiciona las decisiones relacionadas con el futuro del relleno sanitario.