Protesta en Metro Universidad: alumnos de la UNAM exigen mejoras en el servicio de la Línea 3

Una manifestación de estudiantes de la UNAM se registró en la estación Universidad de la Línea 3 del Metro de la Ciudad de México, donde un grupo de alumnos se congregó para exigir mejoras en el servicio del Sistema de Transporte Colectivo (STC).

De acuerdo con los primeros reportes, en la movilización participan estudiantes de distintas facultades, algunos de ellos con el rostro cubierto. La protesta se desarrolla de manera pacífica y, hasta el momento, no se han reportado incidentes mayores ni confrontaciones con autoridades.

¿Qué exigen los estudiantes en el Metro Universidad?

Los manifestantes señalaron que buscan llamar la atención sobre las condiciones del servicio en la Línea 3, una de las más utilizadas por la comunidad universitaria. Entre las principales demandas destacan mejoras en la frecuencia de trenes, mantenimiento de instalaciones y mayor seguridad para los usuarios.

La estación Universidad es un punto clave de conexión para miles de estudiantes que diariamente se trasladan hacia Ciudad Universitaria, por lo que cualquier afectación en el servicio impacta directamente en su movilidad.

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¿Hay afectaciones por la protesta en la Línea 3?

Aunque la manifestación se mantiene sin disturbios, la presencia de los estudiantes ha generado atención entre usuarios y autoridades del Metro.

Hasta el momento, no se ha informado sobre suspensión del servicio, aunque se recomienda a los usuarios tomar precauciones y considerar posibles retrasos.

🚨Se registra una manifestación en la estación Universidad de la Línea 3 del Metro de la CDMX; son alumnos de la UNAM de diferentes facultades, además de que algunos se encuentran embozados.



En esta manifestación exigen mejores condiciones y servicio en el Sistema de Transporte… pic.twitter.com/5mW9qOu7wZ — Azucena Uresti (@azucenau) April 28, 2026

Este tipo de movilizaciones refleja la preocupación de la comunidad universitaria por el estado del transporte público en la capital, especialmente en líneas de alta demanda como la Línea 3, que conecta puntos estratégicos del sur y centro de la ciudad.

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