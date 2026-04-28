Estados Unidos lanzará pasaportes de edición limitada con imagen de Trump por aniversario 250

El gobierno de Estados Unidos alista una edición especial de pasaportes para conmemorar el 250 aniversario de su independencia, un lanzamiento que ha generado atención por incluir la imagen del presidente Donald Trump en el diseño.

De acuerdo con reportes difundidos en medios estadounidenses, estos documentos formarían parte de una edición limitada disponible para ciudadanos que soliciten un nuevo pasaporte.

Las primeras maquetas revelan que el rostro del mandatario aparecería en una de las páginas interiores, acompañado de elementos simbólicos como la Declaración de Independencia y la bandera estadounidense.

Además, se contempla la inclusión de su firma en color dorado, lo que refuerza el carácter conmemorativo de esta edición.

¿Cómo será el nuevo pasaporte conmemorativo de Estados Unidos?

El diseño contempla una serie de elementos históricos que remiten a la fundación del país. Entre ellos, una ilustración de los Padres Fundadores firmando la Declaración de Independencia y una contraportada con una bandera que integra referencias a las primeras versiones del símbolo nacional.

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A pesar de las modificaciones visuales, las autoridades han señalado que el documento mantendrá los estándares de seguridad vigentes, por lo que su uso será válido en términos legales y migratorios.

¿Qué otras medidas incluyen la imagen de Trump?

El uso de la imagen del presidente no se limita a los pasaportes. En meses recientes, también se ha informado sobre la incorporación de su firma en futuros billetes de dólar, así como la aprobación de diseños de monedas con su figura.

Sneak peak here: pic.twitter.com/sx3EhXLcAt — Department of State (@StateDept) April 28, 2026

Estas decisiones forman parte de las acciones conmemorativas rumbo al aniversario 250 de la independencia de Estados Unidos, una fecha clave en la historia del país. El lanzamiento de los pasaportes está previsto para la temporada de verano y estará sujeto a disponibilidad.

El tema ha generado debate sobre el alcance de estas medidas y su impacto simbólico, mientras continúan los preparativos para las celebraciones nacionales.

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