Clima en Yucatán 29 de abril: Arderá Mérida y 23 municipios este miércoles con calor hasta de 47 grados

Este miércoles 29 de abril en Yucatán permanecerá la sensación térmica de hasta 47° C en al menos 24 municipios, incluyendo la ciudad de Mérida.

La Coordinación Estatal de Protección Civil (Procivy) dio a conocer que este miércoles la temperatura máxima esperada se mantendrá en el rango de los 38° a 42°C en municipios del interior del estado, mientras que en la zona costera oscilará entre los 32 y 34°C.

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Además, la sensación térmica, temperatura que percibe el cuerpo humano al aire libre, la cual suele diferir de la temperatura real del aire medida por un termómetro, será de entre 41° hasta los 47° C con ambiente extremadamente caluroso.

Conoce las condiciones #Meteorológicas que prevalecerán en #México, durante las siguientes 96 horas.



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Los vientos serán de entre 40 a 60 km/h con dirección Sureste-Noreste, rachas de 60 km/h en la costa y de 30 a 40 km/h en el interior del estado, humedd relativa de 30-40% e índice UV de 11-13 extremo, por lo que se requiere protección máxima.

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Municipios más calurosos miércoles 29 de abril

En 24 municipios de Yucatán, incluyendo la ciudad de Mérida, se tendrá mayor riesgo por calor este 29 de abril, entre ellos:

Mérida

Kanasín

Chocholá

Seyé

Samahil

Opichén

Maxcanú

Kopomá

Kinchil

Izamal

Hoctú

Umán

Tixpéhual

Tixkokob

Timucuy

Tekantó

Tecoh

Tahmek

Cacalchén

Bokobá

Acanceh

Abalá

Halachó

Recomendaciones ante el calor extremo

Ante las altas temperaturas previstas, autoridades recomiendan evitar la exposición prolongada al sol, mantenerse hidratado, usar ropa ligera y clara, así como prestar especial atención a niños, adultos mayores y mascotas.

El pronóstico advierte que las condiciones de calor extremo podrían continuar en los próximos días, por lo que se pide a la población mantenerse informada a través de los canales oficiales.