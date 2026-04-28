Colectivos de Bacalar se suman a operativo de búsqueda de desaparecidos en Carrillo Puerto

Con un gran hermetismo por enésima ocasión se puso en marcha un operativo de búsqueda de personas desaparecidas, la zona en que se localizaron las madres buscadoras fue en un rancho cercado al poblado de Limones perteneciente el municipio de Bacalar. Hasta el momento no se ha dado a conocer los posibles resultados.

Desde a temprana hora, empezaron a reunirse en frente de las instalaciones de la Agencia de la Agencia del Ministerio Público del Fuero Común de la Fiscalía General del Estado en Felipe Carrillo Puerto, las madres buscadoras del Colectivo Verdad, Memoria y Justicia en coordinación con autoridades de investigación.

Noticia Destacada Colectivos y autoridades inician operativo de búsqueda de desaparecidos en Carrillo Puerto y Bacalar

En este operativo se destacó la participación de la Policía de Investigación, Peritos, Ejercito Mexico, Secretaria de la Marina, Policía Municipal y Estatal, quienes tras coordinar acciones se perfilaron en un convoy de unidades para desplazarse en las calles y avenidas para salir de la ciudad y tomar rumbo al sur de la entidad, tomando la carretera 306 Reforma Agraria – Puerto Juárez, Felipe Carrillo Puerto – Pedro A. Santos.

Más tarde se pudo indagar que la Comisión de búsqueda, y la madre buscadoras, el punto que peinaron fue precisamente un rancho, cercano al poblado de Limones, localidad perteneciente al municipio de Bacalar, en busca de personas desde parecidas en este año y casos de denuncias que se han ido acumulando.