Wendy Guevara revela la razón detrás del cierre de su cuenta de Instagram.

Recientemente, la famosa influencer y ganadora de La Casa de los Famosos México, Wendy Guevara, se convirtió en tendencia tras la repentina desaparición de su cuenta de Instagram, la cual contaba con más de 8 millones de seguidores. Esto generó sorpresa entre sus fanáticos y rápidamente comenzaron a circular suposiciones.

Tras varios días de especulaciones y rumores de una supuesta "cancelación" definitiva por comentarios hechos tiempo atrás, la integrante de "Las Perdidas" finalmente ha roto el silencio para aclarar la verdadera situación detrás del cierre. Esto con la intención de culminar los rumores.

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Por esta razón Wendy Guevara perdió su cuenta de Instagram

A diferencia de las teorías que circulaban en redes sociales, donde se aseguraba que Meta había eliminado su perfil debido a la resurgencia de videos polémicos del pasado, Wendy explicó que el motivo principal fue un protocolo de seguridad automatizado. De acuerdo con lo señalado; la plataforma detectó un ingreso no autorizado.

Según sus declaraciones de este 28 de abril de 2026, la plataforma detectó un intento de acceso no autorizado desde un dispositivo mientras ella se encontraba en la Ciudad de México. Ante esta alerta de posible hackeo o cambio de contraseña sospechoso, Instagram bloqueó el acceso de manera preventiva para proteger la integridad de la cuenta.

Junto con esto; la creadora de contenido detalló que ha tenido que someterse a un riguroso proceso de verificación de identidad solicitado por la red social. Entre los requisitos que Wendy debe cumplir se encuentran: enviar un documento de identidad oficial, realizar pruebas de reconocimiento facial por códigos de video y verificación manual de Meta.

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