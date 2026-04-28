Calor extremo en Campeche: alimentos que pueden echarse a perder en menos de una hora

Las altas temperaturas continúan golpeando a Campeche y gran parte de la Península de Yucatán, donde este martes 28 de abril los termómetros podrían alcanzar entre los 37 y 45 grados Celsius, aumentando no solo el riesgo de golpes de calor, sino también el peligro de intoxicaciones alimentarias por comida mal conservada.

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De acuerdo con reportes del Servicio Meteorológico Nacional, la actual onda de calor es provocada por una circulación anticiclónica que mantiene cielos despejados, baja probabilidad de lluvias y una intensa sensación térmica en municipios del oeste, noroeste y zonas costeras del estado.

Especialistas y autoridades sanitarias advierten que, bajo temperaturas superiores a los 32 grados, los alimentos perecederos entran rápidamente en la llamada zona de peligro, un rango de temperatura donde bacterias como Salmonella, E. coli y Staphylococcus pueden multiplicarse en cuestión de minutos.

Los alimentos sin refrigeración se descomponen rápidamente con el calor extremo de la región.

Ante este escenario, la Secretaría de Salud y organismos internacionales de seguridad alimentaria recomiendan aplicar la llamada regla de la una hora: cualquier alimento preparado como carnes, pollo, pescado, lácteos, ensaladas o sobras no debe permanecer fuera del refrigerador más de 60 minutos cuando el ambiente supera los 32 grados centígrados.

Riesgos para los alimentos en temperaturas extremas

En condiciones normales, por debajo de los 32 grados, el tiempo máximo recomendado es de dos horas, sin embargo, con el calor extremo que actualmente enfrenta Campeche, las autoridades señalan que el riesgo aumenta considerablemente y el límite debe respetarse de forma estricta.

Bacterias pueden multiplicarse rápidamente con temperaturas superiores a 32°C.

Además, se recomienda mantener los alimentos calientes a más de 60 grados si no serán refrigerados de inmediato, así como desechar cualquier producto perecedero que haya permanecido demasiado tiempo expuesto al calor para evitar enfermedades gastrointestinales.

Entre las medidas preventivas también destacan el uso de hieleras con suficiente hielo durante traslados o reuniones al aire libre, evitar dejar comida dentro de vehículos y refrigerar las sobras lo más pronto posible.

¿Hasta cuándo durará la temporada de calor?

Pronósticos meteorológicos indican que esta ola de calor persistirá al menos hasta el jueves 30 de abril, aunque las temperaturas elevadas continuarán durante gran parte de la temporada de calor 2026, especialmente entre abril, mayo y junio, considerados los meses más intensos para Campeche.

Las autoridades exhortaron a la población a mantenerse hidratada, evitar la exposición prolongada al sol entre las 11:00 y las 16:00 horas, y prestar especial atención a niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas. Asimismo, pidieron acudir al médico ante síntomas de golpe de calor o intoxicación alimentaria.

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