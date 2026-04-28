Amandititita hará presentaciones gratuitas en la CDMX; calendario de shows

La cantautora y cronista urbana Amandititita ha anunciado una extensa gira gratuita por la Ciudad de México para este 2026. Bajo el nombre de “Cuícatl: La ciudad que suena”, esta iniciativa impulsada por la Secretaría de Cultura capitalina busca llevar la música directamente a las plazas, parques y espacios públicos de la CDMX.

De acuerdo con la información compartida, la artista se presentará en las 16 alcaldías de la capital del país. Los conciertos darán inicio en los primeros días de mayo y terminarán hasta el mes de septiembre; debido a la extensión del calendario, se han compartido las fechas en las que se presentará Amandititita.

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¿Dónde y cuándo se presentará Amandititita en la CDMX?

La gira de Amandititita comenzará formalmente el 3 de mayo y se extenderá hasta el 6 de septiembre de 2026. Los conciertos se llevarán a cabo todos los domingos, permitiendo que los habitantes de distintas zonas de la capital disfruten de éxitos como "La muy muy" o "Metrosexual" sin costo alguno.

Esta serie de presentaciones representa para la artista un retorno a sus raíces y una forma de celebrar las historias cotidianas que inspiran su obra. Ante la emoción de los seguidores de la cantante por su presentación en la capital del país, las fechas de los conciertos son:

3 de mayo: Plaza del Bolero, Tlalpan

10 de mayo: Jardín Santiago Xicoténcatl, Benito Juárez

17 de mayo: Deportivo El Cacalote, Cuajimalpa

24 de mayo: Alameda Sur, Coyoacán

31 de mayo: Jardín de Santiago, Tlatelolco, Cuauhtémoc

7 de junio: Utopía Meyehualco, Iztapalapa

14 de junio: Foro Cultural Magdalena Contreras

21 de junio: Bosque de Chapultepec, Miguel Hidalgo

28 de junio: Velaria del Campamento de Dos de Octubre, Iztacalco

26 de julio: Plaza San Jacinto, Álvaro Obregón

2 de agosto: Sede por definir, Xochimilco

9 de agosto: Deportivo Eduardo Molina, Venustiano Carranza

16 de agosto: Explanada Tecómitl, Milpa Alta

23 de agosto: Parque del Mestizaje, Gustavo A. Madero

30 de agosto: Mizquic, Tláhuac

6 de septiembre: Parque Tezozómoc, Azcapotzalco

Los eventos son de entrada libre y están diseñados para un ambiente familiar y comunitario. El Gobierno de la CDMX lanzó previamente una convocatoria para que músicos y cantautores locales tengan la oportunidad de abrir estos conciertos, reforzando el apoyo a la escena artística capitalina.

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