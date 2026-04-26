Wendy Guevara pierde su cuenta de Instagram en medio de polémica.

El nombre de Wendy Guevara ha vuelto a sacudir las redes sociales este domingo 26 de abril de 2026. La ganadora de La Casa de los Famosos México ha perdido el acceso a su cuenta oficial de Instagram; la cual contaba con millones de seguidores, en medio de una de las crisis de imagen más severas de su trayectoria.

La pérdida de su cuenta ha llegado en medio de una polémica que ha mantenido a Wendy en el ojo público. Y es que; la creadora de contenido sufrió fuertes críticas después de que se volviera viral un video antiguo en donde se le puede escuchar hacer comentarios inapropiados referentes a menores de edad.

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¿Por qué fue suspendida la cuenta de Wendy Guevara?

La tarde de este 26 de abril, los usuarios notaron que el perfil @soywendyguevaraoficial ya no estaba disponible. Según reportes de medios de espectáculos y cuentas de monitoreo como La Tía Sandra, la desaparición de la cuenta ocurrió de manera repentina, sorprendiendo a sus seguidores.

Hasta el momento, no se ha confirmado si se trata de una desactivación de la cuenta fue voluntaria para mitigar el flujo de críticas o de una suspensión directa por parte de Meta tras recibir múltiples reportes masivos por parte de grupos de internautas que pedían su "cancelación".

Esta pérdida llega en un momento inoportuno para Wendy, quien recientemente había anunciado proyectos, incluyendo la apertura de su cantina "La Lokaa" en la Ciudad de México y otras colaboraciones. Apenas hace unos días, Wendy había desmentido rumores sobre la cancelación de sus contratos laborales, asegurando que su agenda seguía activa.

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