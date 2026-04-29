Por segunda vez, MC derrota a Morena y se queda con la Mesa Directiva del Congreso de Campeche

El partido Movimiento Ciudadano (MC) logró nuevamente imponer su propuesta en la designación de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, al resultar electa la planilla impulsada por su coordinación parlamentaria, que postuló a la diputada de Morena, Maricela Flores Moo, para la Presidencia.

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Durante la sesión previa para integrar la Mesa Directiva correspondiente al tercer período ordinario de sesiones del segundo año de ejercicio constitucional, se presentaron dos propuestas. La primera fue respaldada por la coordinación parlamentaria de Morena y las representaciones del PAN, PT y PVEM, encabezada por Verónica Roca Méndez en la Presidencia, acompañada por Balbina Alejandra Hidalgo Zavala como primera vicepresidenta y Hipsi Estrella Guillermo como segunda vicepresidenta. Esta fórmula no prosperó al obtener 15 votos a favor y 16 en contra.

La nueva Mesa Directiva dirigirá el próximo periodo legislativo. / Lucio Blanco

En contraste, la segunda propuesta, promovida por la bancada naranja, logró mayoría con 18 votos frente a 13 en contra. Dicha planilla quedó integrada por Maricela Flores Moo en la Presidencia, Ana María López Hernández como primera vicepresidenta, Hipsi Estrella Guillermo en la segunda vicepresidencia, Diana Aguilar Ruelas como primera secretaria, Delma Rabelo Cuevas en la segunda secretaría, Rosario Cruz Hernández en la tercera y Tania Domínguez Fernández en la cuarta secretaría.

Con este resultado, la nueva Mesa Directiva será la encargada de conducir los trabajos legislativos en el próximo período ordinario.