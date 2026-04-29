¡La Fuerza invade Mérida! Fans de Star Wars arman mega evento este 3 de mayo

Fans de Star Wars en Mérida organizarán un evento comunitario el próximo 3 de mayo, con actividades dirigidas a familias, coleccionistas y seguidores de la saga, en una jornada que se realizará de 11:00 de la mañana a 8:00 de la noche en el Forum Mayan Hall.

La actividad, impulsada sin apoyo institucional, se llevará a cabo en el marco del llamado “Día de Star Wars”, aunque fue adelantada un día para facilitar la asistencia del público.

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De acuerdo con los organizadores, se trata de “un evento de fans para fans”, cuyo objetivo es generar un espacio de convivencia accesible para personas de todas las edades.

Durante la jornada habrá exhibición y venta de coleccionables, concursos de cosplay, presentaciones de clubes como la Legión Rebelde y el Star Wars Fan Club de la Península, así como actividades infantiles, entre ellas una Academia Jedi.

También se contemplan proyecciones, pláticas y dinámicas enfocadas en fortalecer la comunidad. El acceso tendrá una cuota de recuperación de 40 pesos para adultos y 10 pesos para menores, mientras que quienes asistan caracterizados podrán ingresar sin costo.

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Se espera la asistencia de entre 150 y 200 personas en un espacio acondicionado para hacer frente a las altas temperaturas.

Además, participarán expositores del sureste y se presentará un producto local con una edición coleccionable durante el evento, ampliando la oferta para asistentes interesados en artículos temáticos.

Los organizadores destacaron que este tipo de encuentros permiten mantener viva una afición que ha trascendido generaciones, al tiempo que fomenta valores como la convivencia, la creatividad y la construcción de comunidad desde lo local.