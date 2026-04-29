Restauran el “Caracol", lugar emblemático en Barrio Bravo, Chetumal

El emblemático espacio conocido como “El Caracol”, ubicado en el corazón de Chetumal, fue rehabilitado como parte de las acciones para recuperar áreas públicas y fortalecer la convivencia comunitaria en la capital del estado.

De acuerdo con información difundida en redes, este sitio representativo del llamado Barrio Bravo, localizado en el cruce de la avenida Universidad con Héroes de Chapultepec, fue intervenido para devolverle vida a una obra que simboliza la conexión entre la mujer, la naturaleza y el mundo maya.

Entre los trabajos realizados se incluyó la limpieza de áreas verdes, la rehabilitación de andadores y el mejoramiento del sistema de iluminación, con el objetivo de brindar mayor seguridad a quienes transitan por el lugar, especialmente durante la noche.

El “Caracol” vuelve a brillar en el corazón de #Chetumal 🐚✨

Recuperamos este espacio emblemático del Barrio Bravo, en la Av. Universidad con Héroes de Chapultepec, devolviéndole vida a una obra que conecta a la mujer, la naturaleza y el mundo maya 🌿



Limpiamos áreas verdes,… pic.twitter.com/0EtqC6UTAX — Mara Lezama (@MaraLezama) April 29, 2026

Autoridades destacaron que la recuperación de este espacio busca generar entornos seguros para las familias.

Finalmente, se indicó que estas acciones forman parte de un programa de transformación urbana que se enfoca en la mejora de espacios públicos en distintos puntos de Chetumal.