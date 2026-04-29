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Campeche / Sucesos

Se quita la vida en patio de su vivienda en la 20 de Noviembre

Tragedia en Campeche: un hombre perdió la vida en su domicilio de la colonia 20 de Noviembre. Autoridades confirmaron el deceso.

Dismar Herrera

Por Dismar Herrera

29 de abr de 2026

1 min

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Autoridades atienden reporte de emergencia en Campeche
Autoridades atienden reporte de emergencia en Campeche / Alex Pech

Un hombre de aproximadamente 30 años de edad perdió la vida tras atentar contra sí mismo al interior de su domicilio, ubicado en la colonia 20 de Noviembre.

El hecho ocurrió en la vivienda situada en la calle Francisco I. Madero, entre Corregidora, donde el sujeto habría aprovechado que su pareja salió a la tienda para quedarse solo.

Movimiento Ciudadano volvió a imponerse en el Congreso de Campeche.

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En ese lapso, el joven utilizó su propia camisa para colgarse de un árbol en el patio de la vivienda, siendo encontrado momentos después por la mujer, quien asustada intentó ayudarlo pero decidió dar parte al número de emergencias. En pocos minutos llegaron paramédicos del sector salud, quienes confirmaron que ya no contaba con signos vitales.

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