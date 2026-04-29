Se quita la vida en patio de su vivienda en la 20 de Noviembre

Un hombre de aproximadamente 30 años de edad perdió la vida tras atentar contra sí mismo al interior de su domicilio, ubicado en la colonia 20 de Noviembre.

El hecho ocurrió en la vivienda situada en la calle Francisco I. Madero, entre Corregidora, donde el sujeto habría aprovechado que su pareja salió a la tienda para quedarse solo.

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En ese lapso, el joven utilizó su propia camisa para colgarse de un árbol en el patio de la vivienda, siendo encontrado momentos después por la mujer, quien asustada intentó ayudarlo pero decidió dar parte al número de emergencias. En pocos minutos llegaron paramédicos del sector salud, quienes confirmaron que ya no contaba con signos vitales.