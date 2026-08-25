La Casa de los Famosos México: Aldo Rendón hace llamado a los fans a no ver el reality

Esta temporada de ‘La Casa de los Famosos México’, ha sido una de las más polémicas y criticadas por los fans, por lo que la producción le ha pedido a los habitantes que se concentren más en la competencia y comiencen a generar más contenido.

Esto ocurrió en la pasada Gala de Eliminación, donde la conductora del reality, Galilea Montijo compartió unas opiniones del público a los habitantes, donde les hacen saber que la temporada está siendo muy aburrida para los fans.

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Aldo Rendón manda polémico mensaje para los fans de ‘La Casa de los Famosos México’

Tras esta fuerte revelación, los habitantes no se quedaron callados y compartieron su opinión al respecto; uno de estos fue Aldo Rendón, quien mencionó que si los televidentes no estaban cómodos con su contenido y el de los compañeros, pues que simplemente no vean el programa.

Durante una conversación que tuvo con Yahir, el famoso compartió su postura al respecto, afirmando que no deberían de estar viendo algo que no les gusta.

“Si se les hace muy aburrida la casa, no la vean, cámbienle, es broma”.

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Aunque al finalizar aseguró que se trataba de una broma, la conversación de los habitantes continúo, incluso mencionaron que no están de acuerdo con lo que dice la producción y que desconfían de las pruebas.

Sin embargo, no solo la producción, sino que los espectadores aseguraron que no hay mucha actividad en la casa, por lo que la dinámica del programa no está siendo la esperada por los fans.

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