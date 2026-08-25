Sheinbaum Pardo confirma vigilancia reforzada en Mexicali tras alerta de seguridad de Estados Unidos

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que autoridades federales y estatales mantienen vigilancia en Mexicali, Baja California, luego de que Estados Unidos emitió una alerta de seguridad y suspendió este martes 25 de agosto las actividades y viajes oficiales de su personal hacia esa ciudad.

Durante la conferencia matutina en Palacio Nacional, la mandataria explicó que la advertencia estadounidense estaría relacionada con información sobre la posible presencia o actuación de un grupo delictivo, aunque precisó que hasta el momento no existen mayores datos sobre una amenaza concreta.

“Hubo una alerta de la posibilidad de un grupo delictivo ahí”, señaló Sheinbaum, quien agregó que la Embajada de Estados Unidos tomó la decisión con base en información de sus propias agencias.

¿Qué dijo Sheinbaum sobre la alerta en Mexicali?

La presidenta indicó que el Gabinete de Seguridad se mantiene atento a la situación y que la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar, también dio seguimiento a los reportes.

“No hay algún tema en específico”, puntualizó Sheinbaum al señalar que, por ahora, la respuesta consiste en mantener presencia y vigilancia en la ciudad.

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La mandataria añadió que no existe más información sobre el origen de la posible amenaza y que las autoridades mexicanas continúan pendientes de cualquier actualización.

Estados Unidos suspendió actividades y viajes a Mexicali

El Consulado General de Estados Unidos en Tijuana difundió una alerta dirigida a ciudadanos estadounidenses en la que informó que, debido a información sobre una posible amenaza, quedaron suspendidas durante este 25 de agosto las actividades gubernamentales estadounidenses en Mexicali y los viajes oficiales de su personal hacia la ciudad.

El aviso recomendó evitar edificios gubernamentales, buscar refugio si se presenta algún incidente, atender las instrucciones de las autoridades mexicanas y monitorear medios locales.

Hasta ahora, Estados Unidos no ha detallado públicamente en qué consiste la amenaza ni ha informado sobre un objetivo específico.

“No hay motivo específico de alerta de EU: #Sheinbaum”



La presidenta de México especificó en su mañanera que la alerta emitida por #EstadosUnidos en #Mexicali por presuntas amenazas del crimen organizado, no fue notificada y que no hay una razón específica para dicha alerta. pic.twitter.com/IdiZcToF0z — Valeria Llamas (@valeriallamasp) August 25, 2026

Baja California refuerza operativos de seguridad

La gobernadora Marina del Pilar informó que se reforzaron las acciones de prevención, patrullaje y vigilancia en Mexicali, en coordinación con autoridades de los tres órdenes de gobierno.

La mandataria estatal aseguró que los operativos se mantienen de manera permanente con el objetivo de preservar la seguridad de la población mientras continúe el seguimiento a la alerta emitida por Estados Unidos.

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