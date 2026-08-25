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Conductor de camioneta se estrella contra barda de campo deportivo en Champotón y huye

Una camioneta a exceso de velocidad chocó contra la barda del campo Nou Camp en Champotón. El conductor huyó inmediatamente y las autoridades buscan al responsable.

Por Jorge May

25 de ago de 2026

1 min

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Conductor derriba parte de la barda del Nou Camp de Champotón y huye / Jorge May

Una camioneta, cuyo guiador presuntamente circulaba a exceso de velocidad, se estrelló contra la barda perimetral del campo deportivo de fútbol Nou Camp, en Champotón.

Un video sobre un presunto caso de maltrato animal causó indignación en Champotón.

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De acuerdo con los reportes, el hecho ocurrió alrededor de la 1:30 horas de la madrugada, sobre la calle 41 entre 26 en la colonia Ulises Sansores.

Tras el fuerte impacto, el guiador de la unidad inmediatamente dio marcha atrás y escapó antes de que llegaran las autoridades. El impacto provocó severos daños a la fachada del inmueble, mientras que de la citada camioneta sólo quedaron restos de los faros y la defensa. Autoridades investigan los hechos para dar con el responsable.

JGH

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