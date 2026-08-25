Conductor de camioneta se estrella contra barda de campo deportivo en Champotón y huye

Una camioneta, cuyo guiador presuntamente circulaba a exceso de velocidad, se estrelló contra la barda perimetral del campo deportivo de fútbol Nou Camp, en Champotón.

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De acuerdo con los reportes, el hecho ocurrió alrededor de la 1:30 horas de la madrugada, sobre la calle 41 entre 26 en la colonia Ulises Sansores.

Tras el fuerte impacto, el guiador de la unidad inmediatamente dio marcha atrás y escapó antes de que llegaran las autoridades. El impacto provocó severos daños a la fachada del inmueble, mientras que de la citada camioneta sólo quedaron restos de los faros y la defensa. Autoridades investigan los hechos para dar con el responsable.

JGH