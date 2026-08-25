Farmacias del Bienestar llegarán a 24 estados y tendrán mil máquinas para surtir medicamentos gratis

El Gobierno federal ampliará el programa Farmacias del Bienestar a las 24 entidades donde opera IMSS Bienestar, con una red que incluirá más de 6 mil 500 puntos de entrega de medicamentos y mil máquinas automáticas de dispensación, informó Eduardo Clark García Dobarganes, subsecretario de Integración Sectorial y Coordinación de Servicios de Atención Médica de la Secretaría de Salud.

Durante la conferencia matutina de este martes 25 de agosto, encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, Clark explicó que la expansión partirá de la experiencia piloto desarrollada en el Estado de México.

Actualmente, ese piloto opera con 491 Farmacias del Bienestar y ha permitido entregar alrededor de 350 mil medicamentos a beneficiarios del programa Salud Casa por Casa.

¿Cuándo comenzarán a operar las Farmacias del Bienestar en más estados?

La nueva etapa comenzará en septiembre y la apertura de puntos continuará de forma gradual hasta concluir durante noviembre.

En total, se prevé una red de 6 mil 567 Farmacias del Bienestar en las 24 entidades integradas al esquema federalizado de salud.

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Más de 5 mil 500 puntos estarán dentro de Tiendas de Alimentación para el Bienestar, además de centros de salud pertenecientes a IMSS, ISSSTE e IMSS Bienestar.

Los beneficiarios de Salud Casa por Casa podrán recibir recetas para 22 tipos de medicamentos, destinados a enfermedades leves, padecimientos agudos y al control de enfermedades crónicas como diabetes e hipertensión.

¿Cómo funcionarán las máquinas expendedoras de medicamentos?

Uno de los componentes centrales del proyecto serán mil máquinas automáticas de dispensación, que estarán instaladas principalmente en centros de salud de ciudades y zonas metropolitanas.

Clark explicó que la persona deberá acudir con la receta emitida por el personal de Salud Casa por Casa. La máquina contará con un lector de código QR para identificar la prescripción.

En caso de que el código no pueda leerse o se encuentre deteriorado, también habrá un teclado para capturar la información necesaria.

Una vez validada la receta, la máquina entregará directamente los medicamentos correspondientes y sin costo para el paciente.

Usuarios podrán consultar si hay medicamentos disponibles

La Secretaría de Salud también prevé que los beneficiarios puedan consultar en tiempo real la disponibilidad de medicamentos en la máquina más cercana.

El objetivo es que las personas sepan antes de trasladarse si el equipo cuenta con los productos recetados y puedan acudir con mayor certeza de que serán surtidos.

El programa está dirigido principalmente a adultos mayores y personas con discapacidad que reciben atención mediante Salud Casa por Casa.

#MañaneraDelPueblo | @EduardoClark, subsecretario de Integración y Desarrollo del Sector Salud, presentó los avances del programa Farmacias del Bienestar para #SaludCasaPorCasa:



➡️ En el programa piloto 491 farmacias en el #EdoMéx han entregado más de 350 mil medicamentos desde… pic.twitter.com/p3BCQPEskM — Canal Catorce (@canalcatorcemx) August 25, 2026

Farmacias del Bienestar se integran al nuevo modelo de salud

La expansión forma parte de una estrategia más amplia que incluye la apertura de 12 mil 750 consultorios de atención primaria a partir de enero de 2027.

Estos espacios tendrán medicamentos gratuitos, expediente clínico electrónico y capacidad para atender padecimientos de baja complejidad, así como dar seguimiento a enfermedades crónicas.

El Gobierno busca que las Farmacias del Bienestar, las máquinas automáticas y los nuevos consultorios formen una red que acerque medicamentos y atención médica a la población sin importar su derechohabiencia.

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