Desaparecen madre e hija de 5 años en Kantunilkín; activan Protocolo Alba y Alerta Amber

La Fiscalía General del Estado de Quintana Roo ha activado de manera urgente los mecanismos de búsqueda y localización correspondientes al Protocolo Alba y Alerta Ámber, tras confirmarse la desaparición de una joven madre de familia y su menor hija en el municipio de Lázaro Cárdenas, hechos que mantienen en máxima alerta a las corporaciones policiales y a la ciudadanía de la región norte de la entidad.

De acuerdo con los datos oficiales integrados en las carpetas de investigación, las afectadas responden a los nombres de Daniela Gisel Chan Chimal, de 26 años de edad, y su pequeña hija Katherine Ameli Caamal Chan, de tan solo 5 años, de quienes se perdió todo rastro desde el pasado viernes 22 de agosto del presente año en la cabecera municipal de Kantunilkín, lugar donde fueron vistas por última vez antes de que sus familiares perdieran completamente la comunicación con ellas.

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Trascendió que la mujer habría emprendido un viaje con destino a la ciudad de Cancún llevándose a su hija, situación por la cual las autoridades ministeriales han intensificado las labores de inteligencia y rastreo en las principales terminales de transporte y vialidades que conectan a ambos municipios.

Hasta el momento, las corporaciones de seguridad pública no descartan ninguna línea de investigación en torno a este delicado caso que ha conmocionado a la comunidad, por ahora no existen mas declaraciones de los familiares, quienes han pedido a través de la redes aportar información que de con el paradero de ambas.

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Daniela Gisel es de tez morena, complexión delgada, mide aproximadamente 1.45 metros, pesa 60 kilos y tiene el cabello negro, ondulado y largo, mientras que la pequeña Katherine Ameli cuenta con una estatura de 80 centímetros, pesa 18 kilos y posee características similares.

La Fiscalía exhorta a la población a colaborar de inmediato proporcionando cualquier información verídica que ayude a dar con su paradero a través del número telefónico 998 8817150 en la extensión 2130.