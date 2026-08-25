Retienen y amarran a funcionario de la SDA en Hopelchén por crisis de sequía en cultivos de maíz

Yordi Lara Balam, director de la Ventanilla de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, SDA, del Gobierno del Estado de Campeche, fue retenido y amarrado durante cinco horas este lunes por productores y pobladores de la comunidad de Chencoh y, tras acuerdos vía telefónica con la titular de esa dependencia, Roxana Rivera Peña, fue liberado alrededor de las 23 horas de ayer.

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De acuerdo con información recabada, la tarde del lunes, alrededor de las 17 horas, llegaron a la población de Chencoh, perteneciente a la Junta Municipal de Dzibalchén, funcionarios de la SDA, superiores de Lara Balam, para supervisar los cultivos de maíz de productores que fueron subsidiados por el Programa de Insumos Agrícolas 2026 para la adquisición de maíz.

Se supo de manera extraoficial, la misma noche del lunes, que las autoridades estatales que llegaron a los campos de cultivo fueron informadas por los productores de que prácticamente la cosecha de maíz en unas 2 mil hectáreas ya estaba siniestrada por falta de lluvias y por la prolongada sequía.

Los campesinos propusieron a los funcionarios de la SDA que reconozcan que hubo siniestro en las cosechas en esa superficie, pues, a simple vista, los cultivos presentaban un panorama de pérdida total.

También les propusieron realizar un padrón de productores afectados e incluirlos en un programa emergente de subsidio o apoyo total de semilla, para que puedan realizar una segunda siembra y trabajar el campo en lo que resta del año, porque de eso vive la gran mayoría de los pobladores.

Trascendió que los campesinos alegaban que ya no se puede hacer nada con esos cultivos porque durante más de 40 días no llovió en la región. Pedían que la SDA avale y reconozca esa superficie siniestrada y también que se les apoyara con un programa emergente de semillas para una segunda siembra.

El representante directo de la SDA se negó a aceptar las propuestas de los campesinos, quienes le pidieron hacer un acta de siniestro y una minuta de acuerdos, así como firmarlas. Ante la actuación de ese funcionario, los campesinos se enojaron y empezó una discusión.

El funcionario de la SDA aprovechó una oportunidad y huyó del lugar con la camioneta en la que llegó, dejando a su suerte a Yordi Lara Balam, director de la Ventanilla de la SDA en Los Chenes.

Enojados, los campesinos y pobladores llevaron a Lara Balam a la comisaría del poblado, le ataron los brazos con una cuerda y advirtieron que no lo dejarían libre hasta que regresara el funcionario que huyó y accediera a las peticiones de los campesinos, pues ellos solo piden apoyos emergentes para trabajar el campo ante la crisis por la falta de lluvias.

El funcionario de la SDA en Los Chenes fue llevado posteriormente a la casa del comisario ejidal, David Chin Nah, junto con una comisión de productores y pobladores, en tanto que la titular de la SDA, Roxana Rivera Peña, se comunicó vía telefónica con ellos y, tras un diálogo, llegaron a un acuerdo.

Aunque no se pudo acceder a los acuerdos firmados, trascendió que la SDA acepta y reconoce la superficie de cultivos siniestrados que los campesinos reportan y que comprende alrededor de 2 mil hectáreas.

Se supo que, por instrucciones de Rivera Peña, los campesinos afectados por la sequía fueron aceptados y registrados en un padrón para ser apoyados posteriormente con semilla de maíz para una segunda siembra.

Trascendió que Rivera Peña autorizó a Yordi Lara Balam, director de la SDA en Hopelchén, a trabajar en conjunto con los productores afectados, lo cual fue aceptado por los inconformes, quedando también como un compromiso de palabra con la funcionaria estatal.

Se levantó una minuta de acuerdos con la firma de los campesinos afectados por la sequía y, alrededor de las 23 horas, fue liberado el funcionario retenido. Salió de la comunidad de Chencoh escoltado por la Policía Municipal con destacamento en la comunidad de Dzibalchén, que había llegado para atender el tema sin recurrir al uso de la fuerza policiaca.

JGH