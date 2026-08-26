Adelantan fecha de salida de Pablo Lyle; este día saldrá el actor mexicano

El actor mexicano Pablo Lyle obtuvo una reducción en su condena en el estado de Florida, Estados Unidos. De acuerdo con la información dada por ‘El Gordo y la Flaca’; el histrión logrará salir varios meses antes de lo que estipulaba el calendario original de cumplimiento de condena y estaría fuera antes de cerrar el año.

Lyle quien fue sentenciado en febrero de 2023 a 5 años de prisión estatal y 8 años de libertad condicional tras haber sido hallado culpable de homicidio involuntario. Podrá ver la luz y regresar a México en los próximos meses, una noticia que ha generado emoción entre sus seguidores.

¿Cuándo saldrá Pablo Lyle de prisión y qué sigue para el actor?

De acuerdo con la información dada, Pablo Lyle podría salir de prisión el próximo 29 de diciembre de 2026. La modificación de su pena se debe al tiempo computado por arresto preventivo, así como a las reducciones aplicadas por buena conducta y participación en programas institucionales dentro del centro penitenciario donde cumple su sentencia.

Tras concretarse su liberación a finales de 2026, el actor no recuperará la libertad de tránsito de forma inmediata en territorio estadounidense. Debido a su estatus migratorio al momento del delito y al tipo de condena recibida, Lyle enfrentará un proceso de deportación hacia México coordinado por las autoridades migratorias de Estados Unidos (ICE).

Esto implica que el actor mexicano deberá continuar con los requerimientos legales y de supervisión que establezca la corte para completar su periodo de libertad condicional antes de poder regresar a México tras pasar varios años dentro de prisión.

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