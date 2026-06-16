Pablo Lyle podría salir antes de prisión; el actor podría obtener una liberación anticipada

Pablo Lyle, actor mexicano fue sentenciado a una condena de cinco años de prisión en Miami, Florida; además de otros ocho en libertad condicional y 100 horas de servicio comunitario. Esto tras ser declarado culpable de homicidio involuntario, sin embargo, su familia cree que podría obtener una liberación anticipada.

Silvia y Jorge, hermanos del actor, hablaron sobre una posibilidad de que su hermano salga en 2026 de la cárcel. Estos comentarios fueron hechos tras confirmarse la noticia de que su padre, Jorge Lyle, perdió la vida a los 77 años de edad en Mazatlán, Sinaloa; el pasado 13 de junio de este año.

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¿Cuándo podría salir Pablo Lyle de prisión?

Según declaraciones de sus hermanos para “Ventaneando”, existe una alta probabilidad de que Pablo Lyle pueda acceder a beneficios penitenciarios gracias a su excelente comportamiento dentro del penal de Florida. El sistema carcelario estadounidense permite que los reclusos reduzcan su tiempo tras las rejas si cumplen con las normas internas.

Este sería el caso del actor, quién de acuerdo con lo señalado por Silvia y Jorge, podría salir en diciembre de 2026. Aunque la condena original dictada en 2023 estipulaba cinco años de prisión, Pablo podría quedar en libertad antes, su exesposa, Ana Araujo, ya había comentado que en ese sistema se exige cumplir como mínimo el 85 por ciento de la pena si hay buena conducta.

La liberación anticipada de prisión no significará el fin de sus problemas legales. Una vez fuera, Lyle tendrá que acatarse a los términos de su libertad condicional por un periodo de 8 años. Esto incluye restricciones para viajar, supervisión periódica por parte de las autoridades estadounidenses y cumplir con cien horas de servicio comunitario.

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