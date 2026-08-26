“Ni un joven se quede sin estudiar”: Avalan en Yucatán eliminación del examen de admisión

La eliminación del examen de admisión para el ingreso a escuelas de Educación Media Superior, anunciada por el Gobierno de México y que se aplicará en Campeche a partir de 2027, garantizará que ningún joven se quede sin estudiar el bachillerato y pueda continuar con su preparación, consideró la Comisión de Educación del Congreso del Estado.

Su presidente, el diputado Gaspar Nah Mis, calificó como positiva esta nueva política educativa, al señalar que durante años el examen de ingreso representó una limitante para estudiantes que, pese a concluir la secundaria, no lograban obtener un espacio en la preparatoria de su elección.

Recordó que este mecanismo funcionaba, en muchos casos, como una barrera que truncaba las aspiraciones académicas de los jóvenes y obligaba a sus familias a esperar un año o realizar un gasto adicional para inscribirlos en escuelas particulares.

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El legislador destacó que esta medida permitirá ampliar las oportunidades educativas y hacer efectivo el derecho establecido en el Artículo 3° Constitucional, para que los estudiantes tengan acceso a una opción de Educación Media Superior y puedan continuar posteriormente con su formación profesional.

Recordó que desde 2025 comenzó a implementarse la plataforma «Mi Derecho, Mi Lugar», mediante la cual los estudiantes pueden elegir las opciones educativas de su preferencia. Para 2026, dijo, más de 191 mil estudiantes a nivel nacional participaron en este proceso y la mayoría logró ser asignada a su primera alternativa, mientras que fueron pocos los casos que tuvieron que recurrir a una segunda o tercera opción.

El presidente de la comisión legislativa sostuvo que la eliminación del examen representa un paso más para garantizar que “ni un joven se quede sin estudiar”, particularmente en Campeche, entidad considerada para aplicar esta nueva política educativa.

Añadió que la estrategia se complementará con los programas de becas impulsados por el Gobierno Federal, entre ellos la Beca Universal de Educación Media Superior «Benito Juárez», que entrega mil 900 pesos bimestrales a los estudiantes de preparatoria, además de otros apoyos dirigidos a los distintos niveles educativos.

El diputado consideró que la combinación de mayor acceso a los planteles y apoyos económicos reducirá las posibilidades de abandono escolar, al eliminar obstáculos tanto académicos como económicos para las familias.

“Ya no hay motivo, causa o razón alguna para que nuestros jóvenes se queden sin estudiar”, afirmó Nah Mis, al señalar que estas acciones representan una oportunidad para que las nuevas generaciones permanezcan en las aulas, concluyan su preparación media superior y posteriormente tengan mayores posibilidades de acceder a la educación profesional.