FGR vincula a proceso a 26 detenidos en Mazatlán por armas de uso exclusivo del Ejército

La Fiscalía General de la República (FGR) informó que 26 personas fueron vinculadas a proceso por su probable participación en delitos relacionados con portación y acopio de armas de fuego, así como posesión de cartuchos y cargadores de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.

Los detenidos fueron asegurados en las inmediaciones del poblado El Roble, en Mazatlán, Sinaloa, durante un operativo en el que participaron elementos de la Guardia Nacional y de la Secretaría de la Defensa Nacional.

De acuerdo con la FGR, los agentes observaron a varias personas armadas y con chalecos tácticos, quienes al detectar la presencia de las autoridades intentaron huir hacia un inmueble.

¿Qué armas fueron aseguradas en Mazatlán?

Durante el operativo, las autoridades aseguraron 15 fusiles, 2 mil 744 cartuchos, 118 cargadores y ocho chalecos tácticos y portaplacas.

Posteriormente, el Ministerio Público Federal presentó los datos de prueba ante un juez de control.

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La FGR detalló que José Alfredo “N”, Antonio “N” y Juan “N” fueron vinculados por portación de arma de fuego y posesión de cartuchos y cargadores de uso exclusivo.

Las otras 23 personas quedaron vinculadas por acopio de armas de fuego y posesión de cartuchos y cargadores, también de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.

¿Qué medida cautelar recibieron los 26 detenidos?

El juez impuso prisión preventiva oficiosa a todas las personas procesadas.

La mayoría permanecerá interna en el CEFERESO No. 8 Nor-Poniente, en Guasave, mientras que Vanessa “N” fue enviada al Centro Penitenciario de Aguaruto, en Culiacán.

Además, se fijó un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.

La #FGR llevó a proceso a 26 personas, detenidas en #Sinaloa, por su probable participación en los delitos de portación y acopio de armas de fuego así como posesión de cartuchos y cargadores de uso exclusivo de las fuerzas armadas. Las autoridades aseguraron 15 armas de fuego… pic.twitter.com/4jTRmX85RX — FGR México (@FGRMexico) August 26, 2026

FGR mantiene investigación abierta

Con la vinculación a proceso, la Fiscalía continuará integrando elementos para determinar la posible participación de los imputados en otros hechos.

La dependencia recordó que todas las personas mencionadas deben ser consideradas inocentes mientras no exista una sentencia condenatoria emitida por una autoridad judicial competente.

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