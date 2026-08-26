“No hubo piso parejo”: Impugnarán imposición de Pablo Gutiérrez

El militante fundador y exdiputado local de Morena, Roberto Reyes Jiménez, calificó como una imposición la designación del exalcalde de Carmen, Pablo Gutiérrez Lazarus, como coordinador estatal de la Defensa de la Transformación y Soberanía Nacional, y señaló que el proceso interno careció de piso parejo, por lo que anticipó que buscará impugnar la determinación ante los órganos internos del partido.

El morenista manifestó su inconformidad no con el resultado, sino con la forma en que se desarrolló el proceso, pues aseguró que existió favoritismo hacia el aspirante carmelita y que no se permitió a los demás participantes tener el tiempo suficiente para posicionarse entre la militancia. Por ello, adelantó que presentará formalmente un recurso de inconformidad ante la Comisión correspondiente de Morena.

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“Hubo favoritismo hacia determinado aspirante”, sostuvo, al manifestar que la encuesta utilizada para definir al coordinador fue realizada a principios de julio, apenas después de que los aspirantes se registraron, por lo que consideró que fue prematura. Aunque reconoció que el ejercicio demoscópico estuvo técnicamente bien realizado, afirmó que no existió piso parejo.

Reyes Jiménez también acusó que durante el proceso se utilizó el aparato del partido y del Gobierno del Estado para favorecer a Gutiérrez Lazarus. Explicó que originalmente se había planteado que los resultados serían presentados hasta diciembre, por lo que la decisión anticipada, a su juicio, impidió que los demás aspirantes tuvieran oportunidad de acercarse a la militancia.

Ante esta situación, dijo que primero recurrirá a las instancias internas de Morena y, en caso de no obtener una respuesta favorable, no descartó acudir posteriormente a los órganos electorales. No obstante, hizo un llamado a los militantes inconformes a mantenerse dentro del partido y buscar una solución mediante la participación interna, en lugar de provocar una división dentro de Morena.