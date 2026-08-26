SCJN ordena controlar uso de plaguicidas y vigilar calidad del agua en Hopelchén

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó a autoridades municipales y estatales establecer medidas de control sobre el uso de plaguicidas en Hopelchén, a través de una resolución que concedió un amparo a comunidades mayas ante indicios de sustancias como glifosato en el agua de la región.

La determinación del Pleno establece que las autoridades deberán implementar acciones para vigilar y controlar el uso de plaguicidas, además de atender los posibles riesgos ambientales relacionados con la calidad del agua.

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El fallo deriva del Amparo en Revisión 283/2025, promovido por comunidades mayas de Hopelchén. La SCJN determinó que, ante la existencia de posibles riesgos ambientales, la falta de certeza científica no constituye una razón válida para retrasar la adopción de medidas de protección tanto para las abejas como para los apicultores.

Dentro de las obligaciones establecidas se encuentra la realización de estudios sobre la calidad del agua en la región. Las autoridades deberán generar información que permita conocer las condiciones del recurso y detectar la posible presencia de sustancias relacionadas con el uso de plaguicidas.

La resolución también contempla un esquema de monitoreo permanente de la calidad del agua. Los resultados deberán ser públicos, con el propósito de que las comunidades puedan conocer la información obtenida por las autoridades y dar seguimiento a las condiciones del recurso.