Jueza define este jueves si vincula a proceso a Fernando Farías Laguna por huachicol fiscal

Una jueza federal aplazó para este jueves la resolución sobre la situación jurídica de Fernando Farías Laguna, exintegrante de la Secretaría de Marina señalado por la Fiscalía General de la República (FGR) por delincuencia organizada con fines de contrabando de combustibles.

La audiencia se prolongó por más de nueve horas en el Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez, Estado de México, donde la defensa presentó peritajes, testimonios y otros actos de investigación para controvertir la acusación del Ministerio Público.

La jueza Alejandra Ramírez de la Vega citó a las partes a las 08:00 horas de este jueves, cuando determinará si existen elementos suficientes para vincular a proceso a Farías Laguna.

¿Qué argumenta la defensa de Fernando Farías Laguna?

Al concluir la audiencia, el abogado Epigmenio Mendieta sostuvo que los datos presentados no acreditan que su cliente forme parte o encabece una organización criminal, como plantea la FGR.

La defensa también informó que Farías Laguna ha presentado episodios de hipertensión y atribuyó esta situación a la falta de medicamentos y a condiciones de alimentación dentro del penal.

Noticia Destacada FGR imputa a Fernando Farías por presunta red de huachicol fiscal en aduanas

Estas afirmaciones corresponden a la postura de sus abogados y forman parte de los argumentos que serán valorados por la autoridad judicial.

FGR lo relaciona con una red de huachicol fiscal

Farías Laguna permanece en el penal de máxima seguridad del Altiplano bajo prisión preventiva oficiosa desde su llegada a México la semana pasada, después de ser expulsado de Argentina.

La FGR lo señala, junto con su hermano Manuel Roberto Farías Laguna, como presunto integrante de una estructura vinculada con el llamado huachicol fiscal, esquema mediante el cual combustibles habrían ingresado al país bajo clasificaciones diferentes para evitar el pago de impuestos.

Hasta el momento no existe una sentencia condenatoria en su contra, por lo que conserva la presunción de inocencia.

Esposa de Farías Laguna denuncia seguimiento en Sonora

Mientras se desarrollaba la audiencia, Mónica Gámez Grijalva, esposa de Farías Laguna, denunció que fue seguida por personas desconocidas a bordo de un vehículo en Hermosillo, Sonora.

Ante esta situación, solicitó protección al gobernador Alfonso Durazo.

⚖️ ¡SE ALARGA LA ESPERA! JUEZA FRENA OTRA VEZ AUDIENCIA DE FERNANDO FARÍAS LAGUNA

La jueza decretó un nuevo receso en la audiencia de Fernando Farías Laguna.

La continuación quedó programada para mañana a las 8:00 AM. Será entonces cuando se retome la audiencia y, de acuerdo con… pic.twitter.com/EZaRKdvg6i — MonitoresMultimedia (@MonitoresMultim) August 27, 2026

Marina dio de baja definitiva a Farías Laguna

También se dio a conocer que la Secretaría de Marina dio de baja definitiva a Farías Laguna del servicio activo de la Armada de México desde el 16 de abril de 2026.

Con esta determinación perdió el grado de contralmirante y las prerrogativas vinculadas con su condición militar, incluido el derecho a portar el uniforme naval.

La resolución judicial de este jueves definirá si el proceso penal en su contra avanza formalmente por el delito que le atribuye la FGR.

IO