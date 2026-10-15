¡U2 vuelve a México después de nueve años! Anuncia dos conciertos en el Estadio GNP

U2 regresará a México en febrero de 2027 con dos conciertos en el Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México, marcando el reencuentro de la banda irlandesa con sus seguidores mexicanos después de casi una década de ausencia.

Bono, The Edge, Adam Clayton y Larry Mullen Jr. confirmaron las presentaciones como parte de su gira Carnaval de Luz presents: The Greatest Show on Earth, que comenzará en México y continuará por otros países de Latinoamérica, entre ellos Brasil y Argentina.

La noticia fue anunciada este jueves 15 de octubre a través de las redes sociales oficiales de la agrupación, donde un video con luces de neón terminó con la expectativa que había surgido un día antes, cuando apareció un espectacular en una de las principales avenidas de la capital mexicana con pistas sobre el anuncio.

¿Cuándo serán los conciertos de U2 en México?

Los seguidores de la banda tendrán dos oportunidades para disfrutar de sus canciones en vivo en el Estadio GNP Seguros. Estas son las fechas anunciadas:

Martes 23 de febrero de 2027.

Viernes 26 de febrero de 2027.

El recinto de la Ciudad de México será el escenario del esperado regreso de una de las bandas más influyentes del rock internacional, cuyos conciertos prometen reunir a varias generaciones de admiradores.

La última visita de U2 a México ocurrió en 2017, cuando la agrupación presentó su gira The Joshua Tree Tour, por lo que sus nuevas fechas representan su retorno al país después de nueve años.

¿Cuándo salen a la venta los boletos para U2?

La venta de entradas se realizará en distintas etapas, de acuerdo con la información difundida para los conciertos en México. Los interesados deberán estar atentos a las plataformas oficiales para conocer los requisitos de acceso a cada preventa.

Las fechas anunciadas son las siguientes:

21 de octubre de 2026: preventa Banamex.

preventa Banamex. 22 de octubre de 2026: venta para quienes se registren en la plataforma oficial de U2.

venta para quienes se registren en la plataforma oficial de U2. 23 de octubre de 2026: venta general a través de Ticketmaster México.

Hasta el momento del anuncio, los precios de los boletos no habían sido publicados. Se espera que la información sobre los costos y las diferentes zonas del estadio se dé a conocer mediante los canales oficiales de venta.

La organización de los espectáculos estará a cargo de OCESA, mientras que Ticketmaster México será la plataforma encargada de distribuir las entradas.