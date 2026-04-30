Karol G en México: todo sobre preventa, precios y nuevas fechas 2026

La cantante Karol G volverá a México en 2026 con su gira “Viajando por el Mundo Tropitour”, luego de causar expectativa internacional tras sus presentaciones en Coachella. Debido a la alta demanda, la artista amplió sus fechas en el país, consolidando su impacto entre el público mexicano.
Fechas confirmadas en CDMX y Monterrey
El tour incluirá cuatro conciertos en territorio nacional:
- 6 y 7 de noviembre en el Estadio BBVA
- 13 y 14 de noviembre en el Estadio GNP Seguros
Estas nuevas fechas responden al éxito anticipado en la preventa, lo que obligó a abrir más presentaciones en ambas ciudades.
Preventa y venta general de boletos
La preventa será gestionada por Ticketmaster y estará disponible:
- 29 de abril: preventa exclusiva para tarjetas Mastercard
- 30 de abril: venta general
Ambos procesos iniciarán a las 14:00 horas.
Precios de boletos en CDMX
Para el Estadio GNP Seguros, los costos incluyen:
- Pits: $12,264
- General A: $4,943
- General B: $1,848
- Zonas GNP: entre $4,737 y $8,172
- Verde B y C: entre $2,046 y $5,270
- Naranja B y C: desde $1,228 hasta $4,402
- VIP: entre $8,343 y $35,979
Precios de boletos en Monterrey
Para el Estadio BBVA:
- Pits: $12,276
- Cancha VIP: $5,394
- General: $1,835
- Gradas: desde $1,550 hasta $6,562
- VIP: entre $8,335 y $35,989
Una gira global con sello latino
El Tropitour nace del álbum Tropicoqueta, que logró posicionarse en el top de listas internacionales. Además, Karol G hizo historia recientemente al convertirse en la primera mujer latina en encabezar Coachella, consolidando su proyección global.
La gira iniciará en julio en Norteamérica y se extenderá hasta 2027 por Europa y América Latina, reafirmando el momento estelar de la artista.