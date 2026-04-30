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Karol G en México: todo sobre preventa, precios y nuevas fechas 2026

La cantante Karol G confirmó nuevas fechas en México para su gira Tropitour 2026, con conciertos en Ciudad de México y Monterrey tras alta demanda.

Ana García

Por Ana García

30 de abr de 2026

1 min

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Karol G
Karol G

La cantante Karol G volverá a México en 2026 con su gira “Viajando por el Mundo Tropitour”, luego de causar expectativa internacional tras sus presentaciones en Coachella. Debido a la alta demanda, la artista amplió sus fechas en el país, consolidando su impacto entre el público mexicano.

Fechas confirmadas en CDMX y Monterrey

El tour incluirá cuatro conciertos en territorio nacional:

  • 6 y 7 de noviembre en el Estadio BBVA
  • 13 y 14 de noviembre en el Estadio GNP Seguros

Estas nuevas fechas responden al éxito anticipado en la preventa, lo que obligó a abrir más presentaciones en ambas ciudades.

Preventa y venta general de boletos

La preventa será gestionada por Ticketmaster y estará disponible:

  • 29 de abril: preventa exclusiva para tarjetas Mastercard
  • 30 de abril: venta general

Ambos procesos iniciarán a las 14:00 horas.

Precios de boletos en CDMX

Para el Estadio GNP Seguros, los costos incluyen:

  • Pits: $12,264
  • General A: $4,943
  • General B: $1,848
  • Zonas GNP: entre $4,737 y $8,172
  • Verde B y C: entre $2,046 y $5,270
  • Naranja B y C: desde $1,228 hasta $4,402
  • VIP: entre $8,343 y $35,979

Precios de boletos en Monterrey

Para el Estadio BBVA:

  • Pits: $12,276
  • Cancha VIP: $5,394
  • General: $1,835
  • Gradas: desde $1,550 hasta $6,562
  • VIP: entre $8,335 y $35,989

Una gira global con sello latino

El Tropitour nace del álbum Tropicoqueta, que logró posicionarse en el top de listas internacionales. Además, Karol G hizo historia recientemente al convertirse en la primera mujer latina en encabezar Coachella, consolidando su proyección global.

La gira iniciará en julio en Norteamérica y se extenderá hasta 2027 por Europa y América Latina, reafirmando el momento estelar de la artista.

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