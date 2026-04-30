Karol G en México: todo sobre preventa, precios y nuevas fechas 2026

La cantante Karol G volverá a México en 2026 con su gira “Viajando por el Mundo Tropitour”, luego de causar expectativa internacional tras sus presentaciones en Coachella. Debido a la alta demanda, la artista amplió sus fechas en el país, consolidando su impacto entre el público mexicano.

Fechas confirmadas en CDMX y Monterrey

El tour incluirá cuatro conciertos en territorio nacional:

6 y 7 de noviembre en el Estadio BBVA

13 y 14 de noviembre en el Estadio GNP Seguros

Estas nuevas fechas responden al éxito anticipado en la preventa, lo que obligó a abrir más presentaciones en ambas ciudades.

Preventa y venta general de boletos

La preventa será gestionada por Ticketmaster y estará disponible:

29 de abril: preventa exclusiva para tarjetas Mastercard

preventa exclusiva para tarjetas Mastercard 30 de abril: venta general

Ambos procesos iniciarán a las 14:00 horas.

Precios de boletos en CDMX

Para el Estadio GNP Seguros, los costos incluyen:

Pits: $12,264

$12,264 General A: $4,943

$4,943 General B: $1,848

$1,848 Zonas GNP: entre $4,737 y $8,172

entre $4,737 y $8,172 Verde B y C: entre $2,046 y $5,270

entre $2,046 y $5,270 Naranja B y C: desde $1,228 hasta $4,402

desde $1,228 hasta $4,402 VIP: entre $8,343 y $35,979

Precios de boletos en Monterrey

Para el Estadio BBVA:

Pits: $12,276

$12,276 Cancha VIP: $5,394

$5,394 General: $1,835

$1,835 Gradas: desde $1,550 hasta $6,562

desde $1,550 hasta $6,562 VIP: entre $8,335 y $35,989

Una gira global con sello latino

El Tropitour nace del álbum Tropicoqueta, que logró posicionarse en el top de listas internacionales. Además, Karol G hizo historia recientemente al convertirse en la primera mujer latina en encabezar Coachella, consolidando su proyección global.

La gira iniciará en julio en Norteamérica y se extenderá hasta 2027 por Europa y América Latina, reafirmando el momento estelar de la artista.