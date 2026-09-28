Niall Horan vuelve a México; conoce fechas, preventas y precios de las entradas

Niall Horan, exintegrante de One Direction, confirmó recientemente que visitará México como parte de su ‘Dinner Party Live On Tour'. La información fue compartida por el músico por medio de sus redes sociales, espacio en donde señaló las fechas en las que estará en el país.

El cantautor irlandés regresará a los escenarios mexicanos con la confirmación de dos conciertos en el país. Estos shows llegan tras cerca de dos años de su última visita, misma que tuvo lugar en septiembre de 2024 como parte de su gira ‘The Show Live On Tour’; gira en la que dio tres conciertos en México.

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¿Cuándo serán los conciertos de Niall Horan en México?

El exintegrante de One Direction confirmó dos conciertos en el país mismos que están programados para mayo de 2027: el viernes 7 de mayo de 2027 en el Palacio de los Deportes de la Ciudad de México y el martes 11 de mayo de 2027 en la Arena VFG de Guadalajara, Jalisco.

Preventas y precios de los boletos para Niall Horan en México

Los precios oficiales de los conciertos de Niall Horan de 2027 aún no han sido publicados por Ticketmaster, sin embargo, la boletera ha compartido el calendario de fechas para las preventas y venta general de los dos shows que se tienen programados en México como parte de su ‘Dinner Party Live On Tour’.

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La comercialización de entradas contempla distintas fases de venta divididas en cinco etapas organizadas de la siguiente manera:

Venta a Fans: Martes 29 de septiembre de 2026 a partir de las 09:00 horas (requiere registro previo en el sitio oficial del artista).

Venta Beyond / Prestige: Martes 29 de septiembre de 2026 a las 11:00 horas.

Preventa Priority: Miércoles 30 de septiembre de 2026 a las 09:00 horas.

Preventa Citibanamex: Viernes 2 de octubre de 2026 a las 11:00 horas.

Venta General: Sábado 3 de octubre de 2026 a las 11:00 horas.

Es importante señalar que la boletera ha señalado un límite general de ocho entradas para cualquier concierto por comprador, aunque algunas modalidades pueden tener restricciones distintas. Esto con la finalidad de evitar las reventas y que la mayoría de los interesados puedan obtener sus entradas.

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