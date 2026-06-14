Aarón Mercury se despide de su amigo Oliver Tree quien falleció en un accidente de helicóptero

Este domingo 14 de junio de 2026, se confirmó el sensible fallecimiento del cantante y productor estadounidense Oliver Tree Nickel, a los 32 años. La noticia afectó con especial dureza al influencer Aarón Mercury, quien mantenía una estrecha y entrañable amistad con el músico estadounidense.

El intérprete de éxitos globales como "Life Goes On" y "Miss You" perdió la vida tras un devastador accidente aéreo en Río de Janeiro, Brasil; tras confirmarse su fallecimiento. El mexicano compartió en sus redes sociales un mensaje de despedida para su amigo el artista estadounidense.

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Así se despidió Aarón Mercury de su amigo Oliver Tree

El fuerte vínculo de ambas estrellas se consolidó de manera pública durante las recientes visitas de Oliver a tierras mexicanas, donde compartieron múltiples videos virales y proyectos conjuntos, incluyendo el apoyo del cantante hacia Mercury en eventos de gran relevancia.

A través de su cuenta de Instagram, Aarón Mercury rompió el silencio con una emotiva carta de despedida que rápidamente se volvió viral, acompañada de imágenes que plasmaban los mejores momentos de la relación que mantenía con Oliver Tree, y de la complicidad que tenían ambos.

"Para mi hermano Oliver, lo único que tengo que decirte es GRACIAS, porque me ayudaste a cumplir y a vivir mi sueño y hacerme parte de tu sueño... Fuiste parte de los mejores días de mi vida. Fuiste una persona con tanto que aportar al mundo” fue parte del mensaje que escribió el mexicano.

La inesperada muerte de Oliver Tree ocurre en uno de los puntos más altos de su trayectoria profesional, interrumpiendo los planes de una gira mundial masiva y diversos proyectos enfocados en el mercado latinoamericano que ambos creadores de contenido planeaban consolidar de cara al resto del año.

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