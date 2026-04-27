Carin León vive momento incómodo en Supernova Génesis 2026 por falla técnica en pleno show; esto dijo

Lo que prometía ser uno de los momentos musicales más destacados de Supernova Génesis 2026 terminó convertido en un episodio viral. Carin León sufrió una inesperada falla técnica durante su presentación en la Arena CDMX, obligándolo a detener el show ante miles de asistentes.

El cantante subió al escenario para amenizar la velada previa a la pelea estelar, pero el cierre de su participación se vio alterado cuando producción lanzó una pista equivocada. Sorprendido por lo que sonaba en bocinas, el sonorense soltó la frase que rápidamente se volvió tendencia: “Esa canción no es mía”.

Mi honesta reacción cuando escuché a Carin León improvisando en el #SupernovaGenesis : pic.twitter.com/Em6xKT8uIQ — Kathia Enderi 🇲🇽 (@kathiaenderi) April 27, 2026

Lejos de engancharse con el error, el intérprete trató de manejar la situación con humor; sin embargo, el problema se repitió con otra pista incorrecta, lo que evidenció un problema mayor en la coordinación técnica del evento.

Ante la falta de solución desde cabina, Carin León optó por improvisar e incluso cantó un fragmento a capella para intentar salvar el momento. No obstante, minutos después decidió terminar su presentación antes de lo previsto.

Antes de dejar el escenario, el cantante ofreció disculpas al público y atribuyó lo ocurrido a una falla de producción. “Disculpas de parte de la producción y de su servidor”, expresó, en un gesto que fue aplaudido por asistentes y usuarios en redes sociales.

🎤😳 ¿Solo iban por Carin León?



El show se cayó antes de tiempo por fallas técnicas, intentó seguir a capela, pero fue imposible 😬



El público no lo tomó nada bien en Supernova Génesis 🔥👀



📹 Pablo Sánchez pic.twitter.com/6MVoDRWVF3 — Esto en Línea (@estoenlinea) April 27, 2026

Videos del incidente circularon de inmediato en plataformas digitales, donde el momento generó comentarios divididos entre críticas a la organización y elogios para la reacción del artista.

Horas más tarde, Carin León se pronunció en redes sociales y lamentó lo ocurrido, asegurando que un error técnico impidió cerrar el show como estaba planeado. El cantante reiteró su compromiso con ofrecer espectáculos de calidad y reconoció que lo sucedido fue un golpe inesperado.

Carin se disculpa en redes

Aunque el episodio marcó uno de los momentos más comentados del evento, también dejó ver la capacidad del artista para enfrentar un imprevisto en vivo y mantener el control en medio del caos. Supernova Génesis 2026 terminó sumando otra polémica a una noche que ya había dado mucho de qué hablar.