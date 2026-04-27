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Video capta a cría de zorro saliendo de su madriguera en la Selva Maya de Guatemala

El zorro gris es uno de los depredadores más abundantes en la región maya, destacando por su adaptación a distintos entornos.

Marco Landaverde

Por Marco Landaverde

27 de abr de 2026

1 min

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El ejemplar emergió de su madriguera
El ejemplar emergió de su madriguera / Gerard Méndez

Cuando visitantes de una zona arqueológica localizada en la Reserva de la Biosfera Maya de Guatemala, disfrutaban del entorno natural del sitio, no esperaban que un tierno residente del lugar los sorprendería al emerger de la tierra.

Mediante redes sociales, el presentador y comediante guatemalteco, Gerard Méndez, compartió el extraordinario video de una cría de zorro gris (Urocyon cinereoargenteus), que durante algunos segundos abandonó la seguridad de su madriguera para sorprender y enternecer a los presentes.

La grabación, ampliamente comentada y difundida, sirvió como evidencia para recordar la fragilidad y la resiliencia que caracteriza a la fauna silvestre, sobre todo en entornos donde la presencia humana cada vez es más común debido al turismo.

Un cazador oportunista y adaptable

El zorro gris o ch'omak, como se le conoce a la especie en lengua maya yucateca, es un cazador oportunista de alimentación omnívora, lo que se define como una dieta mixta que incluye plantas, carne, insectos y en ocasiones, hongos.

Debido a su comportamiento alimenticio, este cánido, popular por su habilidad única de trepar árboles, es un importante dispersor de semillas, lo que contribuye significativamente a la reforestación. Además es una especie con gran adaptación a los ambientes urbanizados.

Sin embargo, su presencia en ciudades y pueblos lo vuelve vulnerable ante amenazas como los atropellamientos, ataques de fauna doméstica, cacería por represalia (ya que suele alimentarse de gallinas o pollos), así como a la transmisión de enfermedades.

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