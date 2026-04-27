Aseguran tonelada de cocaína frente a Chiapas: detienen a 6 extranjeros en operativo marítimo

El Gabinete de Seguridad federal informó el aseguramiento de cerca de una tonelada de cocaína en aguas del Pacífico, frente a las costas del estado de Chiapas, como parte de un operativo encabezado por la Secretaría de Marina (Semar).

Durante la acción también fueron detenidas seis personas de nacionalidad extranjera, quienes viajaban a bordo de una embarcación menor presuntamente utilizada para el trasiego de droga.

Operativo marítimo en Chiapas

De acuerdo con el reporte oficial difundido en redes sociales, el aseguramiento se logró mediante trabajos de vigilancia marítima en una zona estratégica para el tráfico de estupefacientes.

Las autoridades indicaron que la embarcación interceptada transportaba un cargamento significativo de cocaína, el cual fue decomisado y puesto a disposición de las instancias correspondientes.

Este tipo de operativos forma parte de las acciones permanentes para combatir el crimen organizado en rutas marítimas.

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Golpe al tráfico de droga

El Gabinete de Seguridad destacó que con este aseguramiento se evita la distribución de miles de dosis de droga que podrían haber llegado a las calles.

Asimismo, subrayó que estas acciones contribuyen a debilitar las redes de tráfico internacional de narcóticos que operan en aguas del Pacífico mexicano.

Detención de extranjeros

Las seis personas detenidas fueron identificadas como extranjeras y quedaron bajo custodia de las autoridades federales, quienes integrarán la carpeta de investigación correspondiente para determinar su situación legal.

Resultados en la actual administración

El gobierno federal resaltó que, en lo que va de la actual administración, la Secretaría de Marina ha logrado asegurar más de 63 toneladas de cocaína en operativos marítimos.

Estas cifras reflejan la continuidad de las estrategias de vigilancia en mares mexicanos para impedir el ingreso y distribución de drogas en el país.

Refuerzan vigilancia en rutas marítimas

Las autoridades reiteraron que mantendrán los patrullajes en costas y aguas internacionales, con el objetivo de fortalecer la seguridad y evitar el uso del territorio nacional como ruta para el narcotráfico.

El operativo en Chiapas se suma a una serie de acciones recientes que buscan contener el flujo de drogas y reforzar el Estado de derecho en zonas marítimas clave.

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