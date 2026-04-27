Campeche lidera cifra más baja de afiliados al IMSS en México: apenas 124 mil trabajadores

Hasta diciembre de 2025 y con algunas cifras actualizadas a la fecha, el estado de Campeche registra la menor cantidad a nivel nacional de trabajadores asegurados en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), con un total de 124 mil 350 ciudadanos registrados, ya sea en empleos eventuales o permanentes, de acuerdo con datos del Instituto de Información Estadística, Geográfica y Catastral del Estado de Campeche (Infocam), en conjunto con información de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS).

Con base en las proyecciones poblacionales del Consejo Estatal de Población (Coespo), actualmente en Campeche habitan alrededor de 962 mil 014 personas, por lo que el total de trabajadores derechohabientes del Seguro Social representa únicamente el 12.93 por ciento de la población. De ese total, 82 mil 394 son hombres, equivalente al 66.26 por ciento, y 41 mil 956 son mujeres, que representan el 33.74 por ciento de los asegurados.

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Lo anterior significa que, si en el estado residen 471 mil 552 hombres, solo el 17.47 por ciento forma parte de los derechohabientes del IMSS, mientras que, en el caso de la población femenina, de un total de 490 mil 462 mujeres, apenas el 8.55 por ciento cuenta con este tipo de aseguramiento médico.

De acuerdo con el Infocam, del total de trabajadores protegidos por el Seguro Social en la entidad, el sector con mayor número de asegurados es el de Servicios Sociales y Comunales, con 24 mil 887 trabajadores, equivalente al 20.01 por ciento del total.

Le siguen el sector Comercio, con 24 mil 364 asegurados (19.59 por ciento); Transportes y Comunicaciones, con 19 mil 747 (15.88 por ciento); y la Industria de la Construcción, con 19 mil 167 trabajadores (15.41 por ciento).

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Posteriormente se encuentra el sector de Servicios para Empresas, Personas y el Hogar, con 17 mil 040 asegurados, equivalente al 13.7 por ciento; seguido de las Industrias de Transformación, con 11 mil 757 (9.45 por ciento).

En menor proporción aparecen la Agricultura, Ganadería, Silvicultura, Pesca y Caza, con cuatro mil 312 trabajadores (3.47 por ciento); las Industrias Extractivas, con mil 646 (1.32 por ciento); y finalmente la Industria Eléctrica y la Captación y Suministro de Agua Potable, con mil 430 trabajadores asegurados, lo que representa el 1.15 por ciento del total de derechohabientes en Campeche.