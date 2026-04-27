Calor y hoteles disparan consumo de agua y provocan escasez en zonas de Cozumel

Debido a la combinación de altas temperaturas y mayor actividad turística, el consumo de agua en Cozumel ha registrado un incremento durante las últimas semanas, lo que ha presionado la capacidad del sistema de distribución, particularmente en zonas a donde llega con menor fuerza, señalaron habitantes y trabajadores.

Comentaron que el aumento responde tanto al uso intensivo en centros de hospedaje, restaurantes y servicios turísticos, como al mayor gasto en los hogares, ya que las condiciones de calor incrementan la necesidad del líquido para actividades básicas como higiene, limpieza y enfriamiento.

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En el sector turístico, la demanda resulta considerablemente superior debido a la operación continua de habitaciones, albercas, cocinas y diversos servicios, lo que implica un consumo constante y elevado. “Un hotel puede utilizar en un día lo que varias familias emplean en el mismo periodo”, explicó Jorge, trabajador del ramo.

Habitantes señalaron que durante esta temporada se incrementa el uso en tareas cotidianas, lo que también contribuye a la sobrecarga del sistema, especialmente en colonias donde ya se han reportado problemas de baja presión en horarios pico.

Enfatizaron que este comportamiento coincide con reportes previos en la isla sobre fallas en el suministro vinculadas a interrupciones eléctricas y limitaciones en la infraestructura, lo que evidencia la vulnerabilidad de la red ante incrementos en la demanda.

Son constantes las quejas por fallas en el servicio público y carencia de red en las colonias más alejadas / Antonio Blanco

“Cuando hay alta ocupación y calor se nota la diferencia en la presión. Hay zonas donde el agua tarda más en llegar o fluye con menor fuerza”, comentó Bruno, vecino.

Autoridades e investigadores coinciden en la necesidad de fomentar el uso responsable del recurso, tanto en viviendas como en negocios, así como de fortalecer la infraestructura para responder al incremento en la demanda. Entre las recomendaciones destacan evitar el desperdicio, reutilizar el líquido en actividades domésticas y mantener en buen estado las instalaciones hidráulicas para prevenir fugas.