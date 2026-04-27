Detienen a dos hombres por el accidente de motos acuática en Playa Gaviota Azul de Cancún

Los dos sujetos alcoholizados que provocaron el accidente con motos acuáticas en Playa Gaviota Azul, fueron puestos a disposición del Ministerio Público por las lesiones que ocasionaron a cinco personas, quienes permanecen hospitalizadas.

Los detenidos fueron identificados como Mateo “N”, de 35 años y José “N”, de 36 años, quienes presuntamente estuvieron implicados en un incidente con motos acuáticas, cuando se encontraban en estado de ebriedad.

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La Secretaría Municipal de Seguridad Ciudadana y Tránsito informó que los elementos de la Policía Turística procedieron a la detención de las dos personas del sexo masculino, en la playa que se ubica a la altura del kilómetro 9 de la zona hotelera.

Las primeras versiones señalaron que los sujetos alcoholizados circulaban cada uno en una moto acuática y se acercaron mucho a la orilla del mar, en donde uno de éstos aceleró en vez de frenar, avanzando unos 10 metros en el área de la arena, trayecto en el que impactó a 7 personas.

La Dirección de Protección Civil reportó que 5 personas tuvieron que ser hospitalizadas para descartar posibles fracturas, entre éstas una menor de edad, quien se encuentra estable.

El accidente se registró alrededor de las 18:50 horas del domingo, cuando dos sujetos alcoholizados conducían motos acuáticas y uno de éstos perdió el control, arrollando a los bañistas. En este caso ambos fueron detenidos para el deslinde de responsabilidades.

La situación generó momentos de alarma en la Playa Gaviota Azul, la cual se encontraba abarrotada al momento del percance.