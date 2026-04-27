Motociclista intenta escapar y termina hospitalizado en Playa del Carmen

Un motociclista resultó con lesiones al derraparse cuando trataba de huir de las autoridades acompañado de dos motociclistas más que escaparon, en tanto que uno de tres motonetos terminó sobre el asfalto por lo que paramédicos brindaron los primeros auxilios y lo trasladaron a un hospital para recibir atención médica.

Los hechos ocurrieron cerca de la colonia Cristo Rey de esta ciudad, donde el joven circulaba a bordo de su motoneta con placas de circulación 37T106, iba acompañado de dos motocicletas más, pero al notar la presencia de la policía huyeron para escapar de la ley.

Noticia Destacada Motociclista sufre lesiones graves en Playa del Carmen y es trasladada a un hospital

De acuerdo a datos preliminares, dos de sus acompañantes motonetos lograron escapar, mientras que el tercero al derraparse perdió el control y terminó sobre el pavimento, resultando con diversas lesiones.

Según las autoridades municipales, los jóvenes circulaban en motos sin placas de circulación pero al notar la presencia de las autoridades escaparon, los otros dos dejaron tiradas las motonetas y huyeron a pie.